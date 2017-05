Uomini e Donne: le ultime news: il post di Raffaella Mennoia, l’annuncio di due puntate speciali

Uomini e Donne: le ultime news: il post di Raffaella Mennoia. Questa edizioni di Uomini e Donne è giunta al termine con la messa in onda della scelta di Rosa Perrotta. Un’altra stagione, dunque, si è conclusa tra lacrime di gioia e anche di dispiacere. Ora ci attende la lunga pausa estiva prima di rivedere nuove avventure amorose, conoscere i nuovi tronisti e ritrovare le dame e i cavalieri del trono over ma l’autrice Raffaella Mennoia, ha deciso di regalare un sorriso ai telespettatori di ”Uomini e donne” con un post su Instagram pubblicando una foto con una particolare didascalia. Proprio in questa didascalia, ha comunicato che la prossima settimana ci saranno delle sorprese per il pubblico del trono classico: ben due puntate speciali del trono classico di ”Uomini e donne .

Uomini e Donne, le ultime news: le due puntate speciali della prossima settimana.

Molto probabilmente vedremo Rosa Perrotta e Luca Onestini nei loro post scelta ma la maggior parte dei fan del programma di fronte al post pubblicato da Raffaella Mennoia è apparsa molto contenta, con la speranza di vedere una ”reunion” delle vecchie coppie formatasi all’interno della trasmissione. Non ci resta che attendere per coprire di cosa si tratta.