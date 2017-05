Uomini e Donne, le ultimissime news su Luca e Soleil. Amatissima dal pubblico la coppia uscita da poco dal reality Uomini e donne, formata da Luca e Soleil. Da circa una settimana è andata in onda la scelta di Luca, che registrato un vero e proprio boom di ascolti per Maria De Filippi, ed i due giovani innamorati sono usciti insieme dal programma. I due ragazzi in questi giorni sono apparsi inseparabili, postando foto che li ritraggono insieme molto felici, e Luca si è diviso tra Milano, dove vive, e Roma, la città di Soleil.

Temptation Island: Luca e Soleil saranno i prossimi concorrenti?

Secondo gli ultimi rumors che girano in rete nelle ultime ore, sembra che dopo “Uomini e Donne” per Luca e Soleil si possa profilare la possibilità di una nuova partecipazione televisiva. Sembra probabile la loro presenza nella trasmissione estiva di successo di Canale 5 “Temptation Island”. Nel reality in questione, le coppie vengono separate, e sono chiamate a mettere alla prova il loro amore, tra affascinanti tentatori e tentatrici che cercheranno di farli vacillare nei loro sentimenti. Per ora non c’è nessuna conferma ufficiale dei diretti interessati, ma vi terremo aggiornati in tempo reale sulle ultime news ed anticipazioni di Uomini e Donne e Temptation Island.