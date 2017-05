Amici 2017 Ed. 16, Maria De Filippi fa un bilancio di quest'anno e rivela il suo desiderio...

Amici 2017 Ed. 16, la vittoria di Andreas su Riccardo. La sedicesima edizione di Amici si è conclusa sabato 27 maggio, ed il bilancio di quest’anno scolastico del talent è senza dubbio positivo. A vincere, quest’anno, è stato un ballerino, il bravissimo Andreas Muller, che ha portato al trionfo la categoria ballo dopo ben 11 anni. “A un certo punto ce lo eravamo detti c’erano molti segni in questo senso, anche se loro, i ballerini, non ci credevano neanche per un nano secondo”, ha detto la De Filippi secondo quanto riporta l’Ansa. Andreas ha vinto contro il cantante Riccardo, ed è stata tanta l’emozione provata nel veder trionfare questo ragazzo spesso criticato dai professori ma con tanta energia, determinazione e stile da vendere.

Amici 2017 Ed. 16, l’intervista a Maria De Filippi.

Sedici edizioni di Amici non sono poche, e tutte hanno avuto un grande successo. A Tgcom 24 Maria De Filippi ha commentato: “Amici è un format mutante, le nuove generazioni ci arricchiscono con qualcosa che prima non c’era, arrivano con un bagaglio di esperienze che è cambiato negli anni. Siamo noi che ci adeguiamo a loro, non il contrario. I ballerini non hanno più solo una formazione classica, ma sono bravissimi anche nell’hip hop e nella danza moderna in genere. Anche nel canto qualcosa è cambiato. Non avrei pensato che un giorno i ragazzi ammessi alla scuola venissero portando da casa pezzi originali e basi musicali inedite, fatte anche con strumentazioni più evolute di quelle che abbiamo noi. Mi piacerebbe dare più spazio, sviluppare questo tipo di talento. Per la prossima edizione vorrei trovare un cantante bravo che possa cantare su basi create da altri”.

Amici, dunque, dà sempre nuovi stimoli e grande soddisfazione a Maria De Filippi, che a Tgcom 24 ha espresso un desiderio al riguardo: “In realtà avrei un altro sogno… Vorrei aggiungere ai talenti italiani nella danza e nel canto anche ragazzi inglesi, spagnoli e francesi. Mi piacerebbe fare un casting internazionale, non prendere giovani già vincitori di talent nei loro Paesi. È un sogno che però mi hanno già frantumato, perché mi è stata fatta un’obiezione decisiva legata alla lingua: ‘come ci parli?'”.