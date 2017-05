Amnistia e indulto 2017, le news. Ancora nessuna novità sui provvedimenti di amnistia e indulto. Intanto, da cinque giorni, l’esponente dei Radicali Rita Bernardini ha ripreso lo sciopero della fame, dopo quello portato avanti poco tempo fa per più di un mese per l’amnistia e l’indulto e la riforma dell’ordinamento penitenziario. Sulla sua pagina Facebook in un post vengono spiegati i motivi del nuovo sciopero:”Rita Bernardini è di nuovo in sciopero della fame sulla situazione delle carceri e dell’ordinamento penitenziario, ma anche per il rispetto del diritto alle cure con farmaci cannabinoidi.

Il Bediol prodotto in Olanda non è infatti più disponibile a causa di raccolti andati male, mentre il prodotto dell’Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze, oltre a non essere assolutamene in grado di coprire il fabbisogno, non ha le stesse caratteristiche. Migliaia di pazienti sono al momento senza terapie. Intanto la cannabis prodotta a Rovigo per scopi di ricerca viene distrutta e l’autocoltivazione resta un reato punito severamente”.

Misure alternative al carcere ed esecuzione penale esterna.

Per arginare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, oltre ai provvedimenti di clemenza, in molti, come ad esempio il ministro Orlando, pongono l’accento sulla valorizzazione delle misure alternative al carcere. Solo il 19% dei condannati in esecuzione penale esterna commette nuovi reati, una volta estinta la pena, a fronte del 70% dei detenuti. Lucia Castellano, Dirigente Generale dell’Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia, spiega la necessità di superare il solo aspetto retributivo della pena, per fare in modo che chi commette reato possa scontare la detenzione non in prigione, ma nella comunità, perché la condanna sia davvero un’occasione di recupero e non semplicemente punitiva.

L’Esecuzione Esterna non vuol dire depenalizzazione. Piuttosto che ignorare e rimuovere la vita di chi commette reato, relegandola in un luogo di reclusione ostico come il carcere, la collettività deve imparare a gestire quella parte di sé oscura, rappresentata da chi vìola le regole del patto sociale. “La sfida di quest’ufficio – dice Lucia Castellano – è quella di aumentare il numero di misure alternative e di sanzioni di comunità, in modo che siano la prima delle risposte punitive, lasciando il carcere come extrema ratio. In questo, l’aver spostato il settore delle misure alternative dal DAP al Dipartimento della Giustizia minorile è stato un passo fondamentale. Il fine ultimo di quest’Ufficio è fare in modo che la pena alternativa abbia un contenuto sanzionatorio reale, da scontare nel contesto sociale, senza scambiarlo per depenalizzazione”.

“Il Ministro Orlando – continua Lucia Castellano – ha voluto fortemente gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale interna ed esterna, che hanno coinvolto tutte le intelligenze del Paese, da professori universitari, ad architetti, sociologi, giuristi, allo scopo di elaborare un documento di reimpostazione dell’organizzazione della pena. Dai 18 tavoli di lavoro che hanno prodotto il documento è emersa con chiarezza la priorità dell’esecuzione esterna rispetto a quella carceraria”.

Esecuzione penale esterna e misure alternative, le ultime news.

Le misure alternative alla reclusione sono:1) L’ affidamento in prova al servizio sociale che coinvolge 13.651 condannati, i quali vengono affidati agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna che li prendono in carico e organizzano per loro un programma di recupero e reinserimento sociale;2) Detenzione domiciliare, che coinvolge 10.324 condannati;3) Semilibertà, per 814 persone che lavorano fuori, ma dormono in carcere.

Un dato molto interessante è quello relativo alle revoche delle misure alternative per commissione di nuovi reati, che raggiunge solo lo 0,74%, rispetto al totale.Far lavorare il condannato nel territorio. “Ogni parte d’Italia, ogni distretto, ha una propria vocazione: turistica, industriale, agricola. L’obiettivo degli uffici sul territorio è quello di trovare risorse, per impiegare chi commette reato in quelle che sono le peculiarità del luogo in cui viene punito – conclude Lucia Castellano – Prendiamo contatti con altri Ministeri, con enti di volontariato, con chi si occupa della cura del territorio, affinché gli autori di reato possano riparare alla violazione del patto sociale rendendosi utili alla collettività: un concetto di pena riparativo, dunque, che ricucia lo strappo che il singolo ha causato alla collettività”.