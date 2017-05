Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime novità dal mondo delle carceri al 30 maggio 2017. Ancora nessuna novità in tema di amnistia e indulto, ma in questi giorni si parla molto dell’aumento dei casi di bullismo tra i minori. Sono ben 108 i casi di sentenze emesse dal Tribunale dei Minori negli ultimi 12 mesi, molte volte per futili motivi, quali rubare il telefono cellulare, dei soldi, delle cuffiette, e molte volte il motivo è una sorta di sfida per affermare il proprio potere sui coetanei, in particolar modo sui più deboli, sui diversi, sugli emarginati. La cosa peggiore, è che nella maggior parte dei casi si agisce in gruppo, lasciando nulle le possibilità di difendersi. Le violenze iniziano spesso a scuola. In un primo momento sono violenze psicologiche, poi si passa alla violenza fisica. I minori che esercitano queste forme di violenza non sono solamente ragazzi che provengono dalle periferie o ragazzi immigrati, ragazzi che hanno avuto la strada come maestra di insegnamenti, ma molti di questi minori provengono da famiglie benestanti se non ricche.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 30 maggio 2017: il presidente del Tribunale Spadaro commenta l’aumento dei casi di violenza tra minori.

Le denunce per questo tipo di violenze sono in netto aumento: solo nell’ultimo anno c’è stato un incremento di circa il 20%, ma si deve considerare che molte volte questo fenomeno non viene denunciato. Il presidente del Tribunale, Giuseppe Spadaro, ha commentato i dati in aumento:”Sì, effettivamente sono sempre più numerosi i casi di rapine, lesioni e bullismo in generale. La risposta sanzionatoria deve essere adeguata”, ma ciò non basta. È infatti necessario, secondo Spadaro, che “i ragazzi violenti svolgano attività di volontariato aiutando chi è stato meno fortunato di loro e che debbano essere messi di fronte alle conseguenze delle proprie azioni. Solo così il processo penale svolge anche funzione rieducativa e restituisce alla società ragazzi migliori”.