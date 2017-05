Anticipazioni di Beautiful tutte le trame delle puntate di martedì 30, mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno 2017 – «Il boicottaggio di Ridge» – Secondo le anticipazioni di Beautiful la sfilata organizzata da Quinn inizia ed Eric e Katie la seguono insieme da casa. La Fuller si impegna perché tutto fili liscio, ma quando i suoi gioielli vanno in passerella con scarso successo, Ridge approfitta della situazione per dimostrare una volta per sempre l’incapacità e l’inesperienza della gioielliera. Il Forrester infatti, impedisce a Steffy di indossare il suo modello di punta pensato per il gran finale della sfilata. Ma Quinn risolve la situazione indossando lei stessa il capo e il defilé ha un gran successo! Nel frattempo, dietro le quinte, Maya attacca Sasha rimproverandole di aver cercato un’altra volta di portar via il ragazzo a Nicole!

Anticipazioni di Beautiful puntate di martedì 30, mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno 2017 – «Il successo di Quinn»

Le anticipazioni di Beautiful mostrano come – grazie all’intervento di Quinn – la sfilata di moda ha ottenuto un enorme successo. La designer ha infatti salvato l’evento indossando lei stessa il modello di punta, che Ridge – con la complicità di Steffy – non voleva far uscire in passerella. Dopo il consenso ottenuto, padre e figlia si rendono conto di aver sbagliato e di aver così dato a Quinn maggior credito di fronte a clienti e dipendenti. Wyatt, contento per la madre, confida a Ivy che ha deciso di schierarsi dalla parte di Quinn e Eric. Quinn, tornata a casa e festeggia con Eric, ma si insospettisce quando vede un bicchiere che riporta tracce di rossetto non sue…