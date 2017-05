Anticipazioni de Il Segreto, tutte le trame delle puntate di martedì 30, mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno 2017 – «Un provvidenziale intervento di Aurora Castro!» – Attraverso le anticipazioni de Il Segreto – vediamo come, grazie al sostegno di Aurora, nuovi vaccini vengano fatti pervenire a Puente Viejo, in modo da consentire a Lucas di riuscire a portare a termine la vaccinazione dei bambini del brefotrofio!

Anticipazioni de Il Segreto, trame puntate di martedì 30, mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno 2017 – «Crimini e scuse…»

Nel frattempo le anticipazioni de Il Segreto ci mostrano come Raimundo chieda scusa a Francisca dopo aver appreso da Severo che Puri è ben viva e vegeta. Ma la signora Montenegro, subito dopo aver accettato le scuse di don Ulloa, fa subito chiamare un sicario prezzolato disposto a compiere su suo ordine un nuovo crimine. Nel frattempo Hernando si ostina a non voler rivelare il nome di colui o colei che sta coprendo, e rinuncia perfino all’avvocato ingaggiato da Camila per difenderlo nel processo che lo vede incriminato per la morte di sua moglie e suo figlio. Intanto Beatriz è in un grave stato di prostrazione: Matias le dà sostegno, anche se la loro storia si è ormai chiusa.