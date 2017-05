Belen Rodriguez, Stefano De Martino ed Emma Marrone: le ultime news gossip al 30 maggio 2017

Belen, Stefano ed Emma, le ultime news: Belen intervistata a Verissimo. Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo, e ha parlato della fine della sua storia con Stefano De Martino. Oggi Belen è felice con Andrea Iannone, e ha avuto la forza di raccontare della fine della sua storia in tv. La showgirl argentina ha rivelato che è stato Stefano a lasciarla, ed il modo in cui l’ha fatto: “Sono stata lasciata da Stefano con un messaggio su Whatsapp il 22 dicembre. Pochi giorni prima di Natale, infatti, è andato via di casa. Poi si è pentito: dopo un’estate in cui si era fatto i cavoli suoi è tornato, ma io ho detto no perché ho una dignità”. Oggi Stefano e Belen cercano di essere sereni il più possibile quando sono insieme per il bene del figlio Santiago. C’è un rumors che nelle ultime ore sta circolando in rete e che sta lasciando a bocca aperta i fan di Belen, di Stefano e di… Emma Marrone.

Belen, Stefano ed Emma, le ultime news: ritorno di fiamma tra Emma e Stefano?

A Pomeriggio 5 un paparazzo ha fatto intendere che c’è un riavvicinamento tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha fatto i nomi della cantante salentina e del ballerino, ma Barbara D’Urso ha interrotto la discussione per passare ad altri argomenti. Che il lavoro insieme ad Amici abbia fatto sbocciare di nuovo l’amore tra Emma e Stefano?