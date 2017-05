Cherry Season anticipazioni e news della seconda stagione – «Per la gioia dei fan: il ritorno di Cherry Season!» I fan della Stagione del Cuore possono finalmente gioire per l’imminenza del ritorno su Canale 5 della soap opera turca che piace tanto ai telespettatori italiani. Come abbiamo a suo tempo ricordato, nelle nostre anticipazioni e news, ai telespettatori, la soap opera turca è composta da soli cinquantanove episodi e che lo scorso anno, Mediaset ne ha trasmessi cinquantuno. In che maniera i Vertici del Biscione decideranno di trasmettere le ultime otto puntate?

Cherry Season anticipazioni e news della seconda stagione – «Il mese di giugno in compagnia di Oyku e Ayaz!»

Attraverso le anticipazioni di Cherry Season – La Stagione del Cuore, scopriamo che quasi sicuramente Ayaz, Oyku, Mete, Seyma e tutti gli altri protagonisti, ci terranno compagnia per tutto il mese di giugno 2017. Molto probabilmente visto il successo ottenuto, i dirigenti della rete ammiraglia, manderanno in onda la nuova soap opera “L’Amore Della Mia Vita” con Serkan Cayoglu, già in onda sul Canale Fox Life!

Cherry Season, le anticipazioni e le news della seconda stagione – «…E per finire, un po’ di gossip!»

Inoltre le anticipazioni, le news e i gossip di Cherry Season rivelano che i fan della Stagione del Cuore sono stati felici di apprendere che Ayaz Dincer ed Oyku Acar, nella realtà sono fidanzati, un articolo di giornale riporta addirittura la notizia che i protagonisti optano per il matrimonio. Le anticipazioni di Cherry Season relative alla seconda stagione, rivelano che Oyku ed Ayaz riusciranno finalmente a sposarsi, ma sul più bello lei scoprirà qualcosa che ferirà il suo cuore e deciderà di lasciare il suo amato…