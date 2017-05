Concorso Cancellieri, news ad oggi 30 maggio 2017: i risultati slittano a giugno. Domani le nuove preselezioni

Concorso Cancellieri: ultime news. Erano previsti per oggi gli esiti del Concorso per Cancelliere, che ha visto a Roma la partecipazione di circa 150.000 mila candidati. Dopo la comunicazione del 26 maggio 2017, però, la pubblicazione delle graduatorie del concorso e dei risultati delle prove preselettive slitteranno a giugno. A determinare il rinvio alcuni candidati, i cui cognomi iniziano per A, B, C, D dovranno risostenere la prova per alcuni disservizi verificatisi durante lo svolgimento della prova, in particolare la somministrazione di quiz con risposte monche.

Concorso Cancellieri: la comunicazione ufficiale del Ministero della Giustizia!

Qualche giorno fa il Ministero della Giustizia aveva avvertito con una comunicazione ufficiale sul sito che si sarebbe proceduto in data odierna alla ripetizione delle prove preselettive per alcuni candidati. Con decreto del 26 maggio 2017 veniva stabilito:”Che è istituita apposita sessione per il rinnovo dell’espletamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami – del 22 novembre 2016, n. 92, riservata – al fine di consentire il rinnovo della prova già depositata – unicamente ai candidati cui sono stati somministrati questionari con domande o risposte tronche e di cui agli elenchi disponibili sul sito istituzionale Ministero della giustizia”.

Concorso Cancellieri: domani la nuova sessione di preselezioni.

“Detta prova preselettiva avrà luogo – aggiunge la comunicazione ufficiale – in sessione antimeridiana alle ore 8,30 del 31 maggio 2017 e in sessione pomeridiana alle ore 14,30 del 31 maggio 2017 secondo la distribuzione per ordine alfabetico dei concorrenti tra le distinte sessioni come da elenchi sopra indicati, presso la Fiera di Roma, Via A.G. Eiffel (traversa Via Portuense), ingresso Est – ROMA, con le modalità, la disciplina e i tempi di svolgimento nonché i punteggi già resi noti nel decreto del 3 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – del 4 aprile 2017, n. 26″.