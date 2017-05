Detto Fatto Summer, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 30 maggio 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi 30 maggio 2017: moda sposa. Su Rai 2 Caterina Balivo è da ieri tornata al timone di Detto Fatto per la special edizion Summer, con tanti tutorial dal sapore estivo e non solo. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 30 maggio 2017, la conduttrice ha scelto un look molto raffinato, ed ha indossato un abitino corto bianco traforato impreziosito da sandali neri con tacco alto. Caterina ha presentato il primo tutorial di oggi: Gianni Molaro torna in Tv con una nuova rubrica sulla moda sposa. Maria è una ragazza che a breve dovrà sposarsi. Cresciuta senza padre, la ragazza ha fatto tanti sacrifici per mettere da parte i soldi per il giorno più bello, ma nonostante ciò non ha potuto comprare un abito da sposa. A Detto Fatto, però, ci sono tante donne disposte a donare il proprio abito, e Gianni Molari li ha trasformati, rendendoli moderni ed attuali.

Detto Fatto, i tutorial di oggi 30 maggio 2017: make up, cucina.

A Detto Fatto torna Cheryl Pandemonium propone un make up colorato e stravagante ideale per andare ad un Festival di musica estivo, dove i colori protagonisti sono tinte tipicamente estive quali l’azzurro ed il giallo. A Detto Fatto c’è una grande ospite d’eccezione: si tratta della chef stellata Cristina Bowerman, che ci propone una sua ricetta di linguine con peperoni rossi, alici e coriandolo fresco.