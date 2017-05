DiMartedì, stasera nuova puntata. Come di consueto stasera andrà in onda alle 21,10 su La7 una nuova puntata di Dimartedì, la trasmissione di attualità, politica, economia e costume, presentata da Giovanni Floris. Nella puntata andata in onda la scorsa settimana ci fu uno scontro sul tema delle pensioni tra l’economista Giuliano Cazzola e Matteo Salvini, leader della Lega Nord. Tra gli altri ospiti, Romano Prodi, la professoressa Elsa Fornero e Roberto Fico del M5S.

DiMartedì, anticipazioni, temi ed ospiti della puntata del 30 maggio 2017.

Oggi 30 maggio alle 21,10 una nuova puntata di DiMartedì. I temi che saranno affrontati sono di strettissima attualità. Si parlerà di elezioni: le elezioni politiche anticipate sono davvero alle porte dopo l’intesa sulla riforma della legge elettorale tra Pd, Cinque Stelle e Forza Italia? Il ritorno al proporzionale chi favorisce: Renzi, Grillo o Berlusconi?

Nel corso della puntata di stasera di DiMartedì si discuterà sul rapporto tra le elezioni ed i mercati. Votare in autunno è la scelta giusta per tenere sotto controllo i mercati o rischiamo di essere presi di mira dalla speculazione a causa del debito pubblico che continua a crescere e della fragilità delle banche?

Stasera a DiMartedì anche i voucher, la manovrina in discussione alla Camera, le elezioni amministrative di giugno, il fisco. Anche questa sera si discuterà di pensioni. Come di consueto le rubriche di alimentazione, cultura, costume e società. Tra i numerosi ospiti interverranno l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini ed il giornalista e scrittore Antonio Caprarica. In copertina la satira e la comicità di Luca e Paolo.