La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette di oggi 30 Maggio 2017

La prova del cuoco di oggi 29 Maggio 2017. Secondo appuntamento settimanale oggi 30 Maggio con una nuova puntata de La Prova del Cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici. La prova del cuoco è uno show culinario dove viene mostrata la preparazione di diverse ricette, nonché dati utili consigli e invitati cuochi e maestri di cucina. In attesa della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo che nella giornata di ieri abbiamo assistito alla preparazione del panini di patate farciti, una tra le ultime ricette La prova del cuoco perfetti per una cena, per un antipasto esagerato, per un contorno che stupisce. I panini di patate vengono farciti con stracchino e prosciutto cotto, una delle ricette La prova del cuoco davvero originale.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 29 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco si è assistito alla sfida dei cuochi. Settimana finale che darà il via al vincitore Ed. 2016-2017 de La prova del cuoco. Il menù della squadra rossa prevedeva maltagliati all’erba cipollina con orata e pesto di melanzane e tortino di orata con zucchine e i suoi fiori. Tagliatelle integrali con ragù di manzo, piselli ed emmentaler e involtini con insalata di spinacini al sidro di mele per la squadra verde.. A vincere la sfida di ieri de La prova del cuoco è stata la squadra rossa, aggiudicandosi così il primo punto settimanale. Chi vincerà la sfida dei cuochi nella puntata di oggi del La prova del cuoco?