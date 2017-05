Melita Toniolo ultime news. La bellissima showgirl Melita Toniolo è in dolce attesa. L’annuncio è arrivato con una didascalia su Instagram a corredo di una tenera foto con il compagno Andrea Viganò. La showgirl appare seduta in un prato mentre si tiene la pancia, in compagnia del suo fidanzato Andrea Viganò. La coppia è raggiante di felicità, ed al settimo cielo per l’arrivo di questo bambino. I due sono immersi nel verde circondati sorridente da diversi palloncini azzurri, forse un indizio sul sesso del nascituro.

Melita Toniolo e Andrea Viganò saranno presto genitori!

Bellissima storia ed amore quello di Melita e Andrea, coronato dall’arrivo di questo bambino. Melita e Andrea sono fidanzati dal 2015. Sui social, la showgirl, nota al grande pubblico per la partecipazione al Grande Fratello, ha da allora sempre mostrato ai fan le foto con Andrea in momenti felici della loro vita quotidiana. Accanto all’immagine postata ieri Melita ha scritto: “Aspettando te…”. Andrea, invece, nella foto tiene in mano un palloncino a forma di “3”…

