Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, le ultime news gossip ad oggi 30 maggio 2017

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, le ultime news. Natalia Titova e Massimiliano Rosolino sono molto felici e sempre più innamorati, ma per ora non sembrano pensare alle nozze. Sempre più spesso coppie con figli, e non, decidono di non sposarsi. Tra coloro che hanno scelto di non giurarsi amore eterno pubblicamente ci sono anche Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, che stanno bene e sono felici così, come ha spiegato lui al settimanale ‘Visto’.

Massimiliano Rosolino si racconta e parla della sua bellissima famiglia!

“Il matrimonio non cambierebbe la nostra vita. La nostra famiglia è solida così. Non abbiamo bisogno di ufficializzare con una cerimonia un sentimento che c’è, è presente da tanto tempo, e si rinnova ogni giorno”, ha detto Massi. Nell’intervista Rosolino si è poi augurato di poter avere più tempo libero da trascorrere con le figlie:”Per fortuna quando sarò libero da questa full immersion (lo show ‘Piccoli Giganti’, ndr), seppur piacevole, potrò tornare a fare il papà fortunato: le porterò a ballare, a nuotare, quando sarà possibile faremo una scappata dai nonni a Napoli. Natalia ha meno tempo libero di me, con il suo lavoro ad Amici come insegnante di danza”, ha raccontato.