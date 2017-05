Pensioni anticipate, Ape sociale. Dopo la firma del decreto attuativo dell’Ape sociale, che consentirà di accedere alle pensioni anticipate con onere a carico della fiscalità generale, per entrare nel vivo della misura mancano la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la circolare dell’Inps, che darà inizio alla vera e propria fase operativa. Non tutti coloro che presenteranno l’istanza di accesso all’Ape sociale potranno accedere al pensionamento anticipato agevolato, ha segnalato su Radioarticolo1 Fulvia Colombini, dirigente Inca, in quanto, sarà stilata una graduatoria comprendente coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti.

La graduatoria scorrerà fino a che saranno disponibili le risorse fissate per l’anno di rifermento, indicate nella legge di bilancio 2017. Se si tocca il vincolo economico, si dovrà attendere l’anno successivo. Colombini ha precisato che i criteri con cui sarà stilata la graduatoria dei beneficiari dell’Ape sociale sono due: l’età del richiedente e la data di presentazione della domanda d’accesso alla misura.

“L’Inps farà la graduatoria privilegiando i lavoratori che sono più anziani, mettendoli i testa alla graduatoria”, ha precisato Colombini. Se ci dovessero essere domande con pari requisiti, farà fede la data di presentazione della domanda, in quanto l’Inps rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza con indicata la data e l’ora in cui essa è avvenuta.

Pensioni anticipate, Ape sociale. Domande dopo il 15 luglio 2017.

Sempre in tema di pensioni anticipate ed Ape sociale, il dirigente del patronato ha anche chiarito cosa accade se si presentano le istanze d’accesso all’Ape sociale dopo la data fissata del 15 luglio 2017. “Le domande potranno essere presentate anche dopo il 15 luglio e fino al 30 novembre, ma questa secondo gruppo di domande verrà preso in considerazione dall’Inps solo se saranno assicurate delle risorse”, ha precisato Colombini. Nel caso in cui sia stato superato il limite finanziario stabilito per il 2017, le pensioni anticipate degli aventi diritto saranno rimandate all’anno seguente.

Pensioni anticipate e comparto scuola.

Le pensioni anticipate con l’Ape sociale per la scuola presentano qualche punto di riflessione in più dovuto alle caratteristiche intrinseche del comparto. La Uil ha segnalato, infatti che i tempi per la presentazione delle domande nel 2017 e di pubblicazione della graduatoria non sono compatibili con le scadenze previste dal Miur per la comunicazione di cessazione dal servizio connessa al pensionamento. La UILe la UIL Scuola chiedono un intervento al Governo al fine di garantire che le procedure Miur di uscita per pensionamento siano adattate con le scadenze previste per l’accesso all’Ape sociale e alla pensione dei precoci. Il rischio è che, altrimenti, il personale della scuola sia escluso dall’accesso.

La Flc Cgil ha segnalato, in ogni caso, una previsione di domande del 4 o al massimo del 5% dei circa 100 mila tra docenti e personale Ata in servizio con contratto a tempo indeterminato di cui 9 mila docenti della scuola dell’infanzia; 22.500 della scuola primaria; 22 mila quelli della scuola secondaria di 1° grado; 26 mila quelli della scuola secondaria di 2° grado e 17.500 tra direttori dei servizi generali (Dsga), assistenti amministrativi e tecnici e personale ausiliario ed equiparato), che alla data del 1° maggio 2017 risultano avere compiuto il sessantatreesimo anno di età e sono lontani dall’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, ossia 66 anni e sette mesi al 31 dicembre 2018.