Riforma pensioni, le ultime news ad oggi 30 maggio 2017. Sul fronte pensioni anticipate, molto si sta discutendo, in particolare nell’ambito del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social su nuove forme di pensionamento anticipato per le donne, dopo la chiusura del regime sperimentale Opzione Donna. L’amministratrice del gruppo Orietta Armiliato, nell’ultimo post di ieri, ha cercato di spiegare in cosa differisce la nuova misura ribattezzata Ape donna rispetto all’Opzione Donna. “Rispetto a quanto stiamo immaginando come possibile soluzione per raggiungere anticipatamente la quiescenza, è importante chiarire (visto che continuano a paragonare le due misure) che questa proposta ha davvero poco a che vedere con Opzione Donna salvo che anche questa sarebbe una scelta (Opzione) esclusivamente rivolta alla platea femminile (Donna).

Infatti, mentre il calcolo pensionistico per accedere ad OD è effettuato applicato il metodo totalmente contributivo questa proposta, ricalcando la formula Ape attualmente in vigore, sarebbe basata sull’applicazione del calcolo pieno, si realizzerebbe senza la necessità di trascrivere atti notarili e/o ipoteche, non necessiterebbe di alcun impegno burocratico una volta istruita e formalizzata la pratica poiché gestirebbe il tutto INPS e dunque si percepirebbe la pensione mensilmente già al netto dell’anticipo dell’importo che si è scelto di farsi anticipare, in più tutto quanto garantito da una assicurazione (già inclusa nel pacchetto quindi non con una polizza accesa e da gestire singolarmente) che coprirebbe la premorienza del contraente manlevando e facendo salvi gli eredi. Documentiamoci e riflettiamo con le menti aperte, pronte al cambiamento e scevri da condizionamenti”, sottolinea la Armiliato.

Pensioni anticipate donne e riconoscimento dei lavori di cura, le news di Orietta Armiliato.

La Armiliato ha colto l’occasione anche per spiegare nuovamente la definizione di lavoro di cura, svolto dalle donne, di cui da più parti si chiede, nonchè in primis dallo stesso Comitato Opzione Donna Social, si chiede il riconoscimento ai fini previdenziali. «Dalle vostre domande e considerazioni – esordisce la Armiliato – si evince che il concetto di “lavoro di cura” abbia ancora bisogno di essere spiegato e questo è significativo di come sia talmente radicato, implicito e scontato che sia “roba da donne” che neppure noi che lo subiamo lo collochiamo nella sua oggettiva dimensione. Quindi, proviamo a definirne il significato aiutandoci con alcune definizioni raccolte da testi e dispense pubblicato sull’argomento.

Il lavoro svolto dalle donne all’interno della propria famiglia non è un lavoro di mercato, e non è socialmente riconosciuto come tale. La “conciliazione” tra lavoro formale e responsabilità di cura è uno dei fattori che determinano la differenza salariale tra uomini e donne. Ed aggiunge”le donne in Italia o non lavorano o quando lavorano sono discriminate e in ogni caso il lavoro di cura dei propri famigliari e della rete parentale allargata grava ancora oggi sulle spalle delle donne. Il lavoro di cura è quasi sempre appannaggio della donna.

Anche se il suo carico e la relativa responsabilità oggi viene maggiormente condiviso dagli altri familiari rispetto alle condizioni riscontrate nel passato, rimane in capo alla donna che, a causa di questo, spesso deve rinunciare al proprio lavoro fuori casa o ridurne le ore a discapito di un riconoscimento sociale e salariale che la pone in una condizione di disparità rispetto all’universo maschile e teniamo presente che le molte analisi effettuate sui carichi di lavoro che gravano sulle donne decreta che ogni giorno una donna dedica 326 minuti a lavori domestici e di cura: casa, figli e genitori anziani mentre gli uomini, non più di 103 (rapporto Ocse). Il tutto per 365 giorni l’anno….Altro che lavoro a cottimo…..! Auspichiamo dunque che si provveda alla valorizzazione di questo gravoso lavoro, tramite o all’abbassamento dell’età pensionabile o riconoscendo anni di contribuzione aggiuntivi, applicando dei semplici algoritmi matematici», conclude la Armiliato.

Pensioni dei parlamentari, vitalizi, pensioni d’oro: le ultime news della settimana in corso.

Sul fronte pensioni dei parlamentari, la settimana vedrà la discussione della proposta di legge del Pd che vede come primo firmatario Ricchetti, relativa all’abolizione dei vitalizi ed alla riforma delle pensioni dei parlamentari. Intanto, secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, i vitalizi e le “pensioni d’oro” sono diventati oggetto di polemica interna al Parlamento, specie dopo l’emendamento della deputata Pd Daniela Gasparini sulla “Rideterminazione degli assegni vitalizi”. Con profonda critica alla decisione del Governo, è stato deciso dopo l’ultima Commissione degli Affari Costituzionali che «se il congiunto beneficiario della reversibilità non ha redditi da lavoro dipendente/autonomo e d’impresa, rendite fondiarie e redditi da capitale percepirà il 60% dell’importo come gli altri italiani, ma aumentato di un quinto».

L’emendamento in particolare, a firma Pd, vede così deciso: «In assenza di altri redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione di cui all’articolo 11 è aumentata del 20 per cento». La Gasparini al Fatto Quotidiano ribadisce la volontà di mettere fine a trattamenti insostenibili attraverso il ricalcolo contributivo dell’importo pensionistico ma anche “che non fosse giusto che i congiunti di un parlamentare, che magari non hanno altro reddito, finissero a fare la sguattera o il giardiniere. Ecco perché ho pensato a un riconteggio aumentato del 20%. E’ una misura pensata su situazioni personali a volte gravose: c’è la vedova, l’anziano, il figlio disabile”.

Pensioni d’oro e vitalizi, le ultime news di Giorgia Meloni.

Sul tema pensioni dei parlamentari e vitalizi è intervenuta anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che su Facebook ha dichiarato: “I vitalizi e le pensioni d’oro non sono diritti acquisiti ma dei soprusi da cancellare con leggi giuste: Fratelli d’Italia lo sostiene da anni e ha portato finora avanti in Parlamento le sue battaglie in totale solitudine. Col primo ok al ddl sui vitalizi dei parlamentari in Commissione Affari Costituzionali pare che almeno su questo tema il Pd ci abbia dato ragione”. Ed aggiunge: “Noi ovviamente sosterremo qualsiasi proposta per cancellare questo scempio e speriamo che il Pd ci segua anche sulle pensioni d’oro, che vanno tagliate e ricalcolate sulla base dei contributi versati”.

Voucher, lavoro, ultime news ad oggi 30 maggio 2017.

Nuova manifestazione in programma per sabato 17 giugno a Roma ed eventuale ricorso alla Corte costituzionale. Questa la prima risposta della Cgil all’emendamento approvato sabato 27 maggio in Commissione Bilancio alla Camera, con cui s’introducono il “Libretto famiglia” (per piccoli lavori domestici, baby sitter, assistenza a bambini e anziani, ammalati e persone disabili, nidi pubblici e privati) e il “Contratto di prestazione occasionale”, istituto contrattuale destinato alle imprese.

“Faremo appello a Mattarella, qui c’è stata una violazione della Costituzione, e il presidente è il garante della Carta”. Così il segretario generale Cgil Susanna Camusso in un’intervista al quotidiano La Repubblica: “Per la prima volta nella storia repubblicana si assiste alla sottrazione ai cittadini di uno strumento previsto dalla Costituzione. Più di tre milioni di cittadini avevano firmato per un referendum che poi è saltato perché le norme su cui era stato chiesto sono state abrogate. Ma ora quelle stesse regole sono riemerse. Questo è un vulnus democratico, uno schiaffo ai cittadini”.

Per il leader Cgil i nuovi strumenti sono “uguali ai voucher, in alcuni punti addirittura peggio”. Sono “un contratto in senso commerciale, non un contratto di lavoro” aggiungeil leader sindacale: “Non c’è traccia di diritti né di tutele. Niente riposi, malattia, maternità”. In conclusione, Camusso accusa il governo di fare propaganda: “È talmente falso che hanno approvato una norma che non spiega mai, se non per quanto riguarda le famiglie, cosa sia il lavoro occasionale”.

Pensioni: anche lo Spi Cgil parteciperà alla manifestazioni del 17 giugno 2017.

“Il 17 giugno la Cgil torna in piazza per una grande manifestazione nazionale in piazza San Giovanni a Roma. Non potrebbe essere altrimenti visto quello che sta succedendo sui voucher”. Così il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti sul suo profilo Facebook “Un Parlamento e un governo responsabili avrebbero aperto un confronto serio con i sindacati. Questo confronto invece non c’è stato. Ora la toppa è peggiore del buco e a precarietà si sta aggiungendo altra precarietà. Così non va bene”. Per questo, conclude Pedretti, i pensionati della Cgil “come sempre saranno al fianco dei lavoratori e parteciperà.

Lavoro, voucher, le news di Cesare Damiano.

“Sul tema dei voucher si è prodotto un doppio strappo, di contenuto e di metodo. Di contenuto perché il nuovo Contratto di Prestazione Occasionale si aggiunge alle forme di lavoro flessibile già esistenti. Un altro colpo al Jobs Act che aveva propagandato il ‘disboscamento’ delle modalità di assunzione precarie. Con questa scelta si va, invece, nella direzione opposta”. Lo scrive sul suo profilo Facebook Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

“Inoltre – continua – questo nuovo contratto si colloca al gradino più basso delle tutele, addirittura al di sotto del “Lavoro a Chiamata”, e si muove nella logica del lavoro flessibile a basso costo. Il Jobs Act non prevedeva il contrario? In secondo luogo, c’è uno strappo di metodo: un argomento come quello dei voucher è materia tipica di un concertazione tra Governo e parti sociali, e questo non è avvenuto. Come ha dichiarato il ministro Orlando, assumeremo insieme un’iniziativa di confronto con le parti sociali. Questo strappo va recuperato: la continuità di dialogo tra politica e società rimane per noi un obiettivo prioritario”, conclude