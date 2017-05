Tagli capelli corti e bob: tutti i trend e la gallery con i tagli di tendenza dell'estate 2017!

Tagli di capelli corti, i trend dell’estate. I tagli di capelli corti, ed i tagli medi, i bob e i caschetti sono la tendenza dell’estate 2017. Tra i trend capelli della nuova stagione troviamo ciuffi asimmetrici, frange in tutte le versione, da quelle più piene, pari, a quelle leggere e sfilzate, scalature, styling mossi, con boccoli ed onde. Tra le mode capelli estate 2017 sulle passerelle abbiamo ammirato anche molti caschetti con il cosiddetto “effetto bagnato”. La tendenza tagli di capelli per l’estate, però, vede in primo piano il volume, ottenuto con ciocche di capelli di varie lunghezze, e sapienti scalature, e con styling effetto wavy.

Tagli cortissimi, rasati, pixie per l’estate 2017!

Di estrema tendenza sono, infatti, i tagli di capelli che coniugano il taglio corto e l’effetto volume. Sulle passerelle, infatti, abbiamo visto bellissimi tagli di capelli corti e ricci, ciuffi voluminosi, che donano graziosi effetti spettinati. Di grande tendenza sono anche i tagli di capelli cortissimi, quasi rasati, quelli stile maschietto e quelli impreziositi da ciuffi e frange, ma per chi non vuole osare troppo la scelta migliore sarà il taglio bob, proposto nelle versione wob, pob, od shag con scalature, caschetto corto con styling mosso o liscissimo, con frangia o ciuffo laterale.

Tendenze capelli: colorazioni capelli estate 2017

Sono molti i colori di capelli di tendenza per i tagli di capelli corti, medi e lunghi per l’estate 2017. Amatissimo il castano con molteplici sfumature, come il color caramello e golden brown a quelle più decise e intense come il castano moka. Il colore top è il tiger eye. Il rosa ed il biondo platino impazzano sui tagli di capelli corti e sui pixie cut dell’estate 2017.

