Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni news e gossip – «Dopo la rassegna delle coppie…» – Le anticipazioni e news di Uomini e Donne ci propongono ancora l’ultimissima registrazione delle puntate conclusive dei Senior, avvenuta lo scorso mercoledì 24 maggio 2017 e in onda da questa settimana. Dopo la rassegna delle coppie nate in questi anni in trasmissione – molte fra queste sono state messe a rischio da problemi di vario tipo, drammi inaspettati e profonde differenze caratteriali – ma Maria fa osservare che tutte si sono mostrate determinate a voler proseguire il percorso intrapreso insieme, in nome dell’amore, unica panacea di tutti i mali!

Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni e … «Mormorazioni!»

In seguito Maria – sempre secondo le anticipazioni e news di U&D – annuncia che si tratta di affrontare un tema spinoso, fa mettere al centro una sedia per il cavaliere e quattro per le signore. Sulla prima siede Giorgio, quindi parte una clip in cui si vede un settimanale con le foto del Gabbiano che bacia Roberta mentre si viene a sapere da Simona, in studio, che si mormorava di una relazione di lui con Anna. Dopo il filmato siedono al centro Roberta, Fabrizia e Simona, la conduttrice fa entrare a sorpresa la signora Natalia che fa una dichiarazione esplosiva: le tre precedenti signore si conoscono, sono amiche – e un selfie lo dimostra – e Roberta ha detto alle altre che di Giorgio non le importa nulla e lo frequenta solo per uscire sui giornali!