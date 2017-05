Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news: nuovo sciopero della fame per Rita Bernardini. Ancora nessuna novità in tema di amnistia e indulto, ma continua la lotta dei radicali, ed in particolar modo quella di Rita Bernardini, che sul suo profilo Facebook annuncia un nuovo sciopero della fame. L’ex deputata protesta per la situazione delle carceri e dell’ordinamento penitenziario, ma lotta anche per il diritto alle cure con farmaci cannabinoidi.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 31 maggio 2017: al via alle colonie penali agricole.

Una bella iniziativa è intanto da segnalare in Sardegna, dove si punta su progetti legati alla formazione professionale dei detenuti. Contemporaneamente, si cerca di puntare anche alla valorizzazione dell’ambiente, e con questi obiettivi è stato varato il progetto “Liberamente”, curato dall’ente di formazione Ifold e finanziato dalla Regione con fondi europei ed è destinato a giovani disoccupati fino a 35 anni. Il progetto vede il coinvolgimento di detenuti a fine pena che vogliono imparare come si crea e come si gestisce un’impresa. A parlare di quest’iniziativa è il referente del progetto, Marta Cadinu: “L’obiettivo è quello di creare nuovo sviluppo sostenibile che combini la professionalità delle persone che formiamo con la valorizzazione di questi luoghi, che comprendono, ad esempio, 2700 ettari di bosco e macchia mediterranea sulla costa di Arbus”.