Anticipazioni Un posto al sole tutte le trame delle puntate della settimana del 5, 6, 7, 8 e 9 giugno 2017 – «UPAS va avanti per tutto il mese di giugno 2017» – La programmazione di Un posto al sole – come ci confermano le anticipazioni – prosegue senza interruzioni per tutto il mese di giugno 2017 su Raitre. Le anticipazioni basate sulle trame delle puntate di questa settimana, dal 5 al 9 giugno, mostrano che le nuove puntate andranno in onda come sempre alle ore 20:45 dopo la trasmissione di Pif, Caro Marziano. Scopriamole insieme

« La cena di Mariella»

Le anticipazioni di Un posto al sole mostrano che i tentativi di Susanna di attirare l’attenzione di Niko si risolveranno in un autentico buco nell’acqua: il giovane Poggi, infatti, continua a rivolgere altrove i propri interessi. La cena di Mariella per chiedere a Guido di fare un figlio finisce per trasformarsi in un incubo, per via dei frutti di mare avariati. Ma la Altieri non si arrende e sembra essere determinata a raggiungere a ogni costo il proprio scopo.

«Il sesso del nascituro »

Attraverso le anticipazioni di UPAS vediamo che Viola ed Eugenio sono alle prese con l’ecografia che rivela il sesso del nascituro. Nel frattempo, dopo aver rifiutato le avances di Enriquez, Susanna subisce le ritorsioni dell’avvocato, mentre Mariella sospende l’assunzione della pillola concezionale senza dirlo a Guido! Questo molto probabilmente la avvicinerà al suo inflessibile intento di diventare mamma!