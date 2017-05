Detto Fatto, la speciale edition Summer con Caterina Balivo! Da lunedì 29 maggio 2017, Caterina Balivo è tornata al timone di Detto Fatto con una speciale edizione per l’estate, “Detto Fatto Summer”. Tanti tutorial e tanti ospiti per queste puntate dal sapore estivo che andranno in onda fino al 12 giugno. Dal 16 giugno, inoltre, andranno in onda 4 puntate di Detto Fatto Remix. Nella puntata di ieri di Detto Fatto abbiamo visto un tutorial di moda sposa: Gianni Molaro aiuta Maria, una ragazza che a breve dovrà sposarsi. Cresciuta senza padre, la ragazza ha fatto tanti sacrifici per mettere da parte i soldi per il giorno più bello, ma nonostante ciò non ha potuto comprare un abito da sposa. A Detto Fatto, però, ci sono tante donne disposte a donare il proprio abito, e Gianni Molari li ha trasformati, rendendoli moderni ed attuali.

Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 31 maggio 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Detto Fatto nella puntata di oggi, mercoledì 31 maggio, lo speaker radiofonico Fabio De Vivo parlerà della moda uomo e del divertimento e della musica all’ultimo grido. Alioscia Mussi proporrà un tutorial di Mal E up e truccherà l’attrice Bianca Nappi.