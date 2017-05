Flavio Insinna, il fuori onda trasmesso da Striscia la notizia. Il fuori onda trasmesso da Striscia La notizia con protagonista Flavio Insinna continua ad avere conseguenze. Il presentatore di Affari tuoi è stato ripreso mentre diceva parole poco carine nei confronti di una concorrente della regione Valle d’Aosta. Insinna ha subito pubblicato un post su Facebook e ha espresso le sue sentite scuse.

Flavio Insinna, il comunicato della Codacons.

Nella faccenda è intervenuta anche il Codacons, che ha inviato un comunicato con cui ha chiesto alla Rai provvedimenti immediati nei confronti di Flavio Insinna. Se non verranno presi provvedimenti, l’azienda verrà denunciata in quanto si è verificata una disparità di trattamento tra Insinna e Paola Perego. Ecco il comunicato: “La Rai sembra seguire il principio del ‘due pesi e due misure’: ha chiuso in tutta fretta il programma di Paola Perego utilizzando il pugno di ferro per un servizio innocuo sulle donne dell’Est, ma dimostra clemenza e solidarietà a Flavio Insinna nonostante la violenza verbale del conduttore e le gravi offese a donne e concorrenti rivolte in pubblico. Un comportamento inqualificabile e da ‘branco’ quello dei vertici Rai che gli utenti non possono tollerare. Per questo chiediamo all’azienda di adottare provvedimenti immediati verso Insinna; in caso contrario, saremo costretti a denunciare la rete e i vertici di Rai1 per discriminazione sul luogo di lavoro, considerato il diverso trattamento riservato a Paola Perego”.