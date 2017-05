La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette di oggi 31 maggio 2017

La prova del cuoco di oggi 31 maggio 2017. Siamo ormai agli sgoccioli di questa Ed. de La prova del cuoco 2016/2017. Oggi 31 Maggio 2017 altro imperdibile appuntamento con una nuova puntata de La Prova del Cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici. La prova del cuoco è uno show culinario dove viene mostrata la preparazione di diverse ricette, nonché dati utili consigli e invitati cuochi e maestri di cucina. In attesa della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo che nella giornata di ieri abbiamo assistito a una lezione sull’insalata di riso, insieme a Sergio Barzetti, che proponeva una ricetta inedita con fagiolini, piselli, zucchine ed erbe aromatiche. La particolarità della ricetta consisteva nell’utilizzo del riso nero assieme a quello bianco e dell’aceto di riso. Salumi anche d’estate abbinati con la frutta esotica ne La Prova del cuoco di ieri. Pancetta e bresaola venivano utilizzati per realizzare dei panini originali, rispettivamente con ananas il primo, fragole e rabarbaro il secondo.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 30 Maggio 2017.

La gara dei cuochi vedeva il menù del pomodoro rosso con ravioli con pomodori secchi, galletto alla birra con cucunci e cappuccina contro quello del peperone verde che consisteva in risotto al trevigiano e miele, maiale agro-piccante con finocchio ed olive. A vincere la sfida è stato il peperone verde. Aspettiamo di scoprire chi vincerà la sfida dei cuochi nella puntata del cuoco di oggi 31 Maggio 2017.