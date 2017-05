Moda mare estate 2017: le proposte di tendenza di Sweet Years

Moda mare 2017, le tinte allegre e vitaminiche dei costumi Sweet Years. La bella stagione ha ufficialmente aperto i battenti: l’estate si avvicina, le condizioni metereologiche sono favorevoli, e si iniziano a trascorrere le prime giornate al mare. Inizia, dunque, la caccia al costume, grazioso e di tendenza. Sweet Years, il cuore più famoso della fashion industry che non smette di battere dal 2003, lancia la nuova linea beachwear per l’estate 2017. Forte dell’esordio positivo dello scorso anno, il marchio milanese propone nuovi costumi da bagno all’insegna dei colori forti e vitaminici per portare un carico di energia sulle spiagge di tutto il mondo, nel solco del “positive thinking”, dell’entusiasmo e del dinamismo che sono da sempre nel DNA dell’azienda e che si riflettono nel mood di bikini.

Moda mare 2017, la collezione Steew Years pensata per lui, per lei e per i bambini.

Una collezione pensata per tutti: uomo, donna e kids le tre linee che si declinano in una palette colore fatta di giallo, fucsia, turchese per lei; blu, nero, azzurro, rosso, arancio, verde per lui. Non mancano le fantasie: fiori, micro e macro pois, righe sia per la donna che per l’uomo. Caumoflage e dettagli fluo per boxer sopra e sotto il ginocchio.

Una linea beachwear pensata soprattutto per un pubblico giovane. Per questo motivo Sweet Years aumenta la propria linea distributiva privilegiando il canale online.