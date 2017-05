Nuovi tagli capelli 2017, i tagli corti, i caschetti, le treccine e le flat waves per la bella stagione: la gallery

Tagli capelli estate 2017: i tagli corti ed i caschetti. Tra i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017 predominano senza dubbio i tagli di capelli corti e quelli medi, meglio se mossi, per un effetto leggermente selvaggio e sbarazzino ma ugualmente chic. Di gran moda, tra i tagli di capelli di tendenza, sono i caschetti, in particolar modo se resi voluminosi sulla nuca per un effetto anni Settanta – Ottanta.

Tagli capelli estate 2017: i tagli medi, le treccine e le flat waves.

Per quanto riguarda i tagli di capelli medi, sì ai volumi e sì alle treccine. Volumi e treccine si possono anche combinare insieme, per un simpatico effetto alternato e molto trendy. I tagli di capelli medi, inoltre, possono essere impreziosite da quelle che si confermano la tendenza per questa estate 2017: le flat waves, ovvero le onde piatte, ideali per chi non vuole puntare su un volume eccessivo ma vuole comunque stare al passo con le tendenze per l’estate 2017. Questi tipi di onde rendono i tagli di capelli fluidi, armonici, e rendono l’onda ben scolpita e definita pur non conferendo troppo volume alla capigliatura. I tagli di capelli impreziositi dalle flat waves donano un effetto chic e naturale, ed inoltre questo tipo di onde sono facili da realizzare.

