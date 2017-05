Flavio Insinna, ultime news. Non c’è pace per il conduttore di Striscia la Notizia Flavio Insinna. Stavolta nella querelle sorta dopo le dichiarazioni di Insinna contro alcuni concorrenti del programma di Rai 1, che stanno tenendo banco a Striscia la Notizia negli ultimi giorni, anche Pupo è intervenuto per commentare le dichiarazioni del conduttore, “reo” di aver etichettato una concorrente come “nana che non parla”. Pupo ha dichiarato di volere i danni morali da Flavio Insinna. Scopriamo il perchè.

Pupo contro Flavio Insinna, scopriamo il perchè…

Il cantante si sente parte della categoria dei ‘nani’ e ritiene di essere stato offeso dalle parole del conduttore dopo quanto emerso dal materiale diffuso da ‘Striscia la Notizia’. Nella sua rubrica ‘Dolce e un po’ salato’ sul quotidiano La Nazione, Pupo ha scritto: “Ciò che mi ha colpito è l’accanimento di Flavio Insinna verso la già naturalmente colpita categoria dei nani. Io che, pur essendo il più alto della specie, ne faccio comunque parte, mi sono sentito coinvolto e offeso”.

“Nel caso la povera ‘Nana Muta’ della Val D’Aosta decidesse di adire per le vie legali, ho pensato di costituirmi parte civile e chiedere a Flavio Insinna i danni morali”, ha poi aggiunto. Nella sua riflessione, ecco anche un tocco di ironia: “Più che una punizione dalla Rai meriterebbe di vivere da nano, minimo per un anno […] Lo chiamerò Insinnolo, l’ottavo nano. Quello imprevedibile e incazz.so”. Nel frattempo Pupo ha lanciato anche un hashtag su Twitter, #naniuniti, invitando altre persone a far sentire la propria voce e far capire al conduttore quanto le sue parole siano state offensive nei confronti di molte persone.