Pensioni anticipate, Ape e precoci , le ultime novità. Ha parlato di pensioni anticipate, Ape e precoci il professore di economia all’ Università Statale di Milano, consigliere economico del Governo, Marco Leonardi in un’intervista a Radio radicale. Leonardi ha affermato che i decreti attuativi dell’Ape sociale e della misura per l’anticipo dei lavoratori precoci saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale oggi, al massimo domani. “Il punto è che bisognava rendere attuativa una legge di stabilità che prevedeva una misura in termini generici, quindi bisognava qualificare le platee, stabilire i termini delle domande e tutta una serie di dettagli di cui si è occupato il Governo”, ha chiarito.

“Abbiamo consultato i sindacati regolarmente in modo da stare al passo con quelle che potevano essere le difficoltà pratiche”, ha aggiunto Leonardi, “perchè le domande le devono fare i lavoratori, molto spesso con l’ausilio dei patronati”.

Leonardi ha osservato che l’Ape sociale sostituisce, “rendendolo molto più equo”, il sistema delle salvaguardie, ossia tiene conto della possibilità che alcune persone abbiano bisogno di andare in pensione prima di aver maturato i requisiti di legge. Tale misura per le pensioni anticipate, per il consigliere economico del Governo, è uno strumento di maggiore equità rispetto alle salvaguardie, in quanto porta avanti un unico principio, ossia quello che bisogna avere 63 anni e diversi altri requisiti.

Leonardi ha ribadito che la misura dell’Ape sociale è di tipo sperimentale, mentre quella per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci è di tipo strutturale. Entrambe hanno effetto retroattivo al 1° maggio, anche se la presentazione delle domande potrà avvenire entro il 15 luglio e la risposta dell’avvenuta accettazione si avrà entro il 10 ottobre.

Pensioni future, turnover, seconda fase di confronto tra Governo e sindacati.

Le pensioni delle giovani generazioni sono uno dei temi della seconda fase di confronto prevista tra Governo e sindacati. Di fatto il dibattito sulle pensioni future non è ancora iniziato a causa dei ritardi accumulati con le misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio 2017. Per il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, le pensioni non devono diventare un terreno di scontro tra generazioni. “Basta speculare sui giovani e dire loro che non avranno un futuro pensionistico a causa degli anziani. E basta dire agli anziani che le loro pensioni sono basse perché bisogna pensare ai giovani”. Ha affermato a Riccione al Congresso nazionale della Fnp Cisl, intervistata da Andrea Pancani di La7 .

Pensioni dei giovani e riforma Fornero. Il punto di Annamaria Furlan.

Per il leader sindacale bisogna ricordare che il lavoro e le pensioni sono due facce della stessa medaglia. “Non si crea coesione ed equità sociale con i continui messaggi negativi e populistici che vengono rilasciati anche nei talk show”, ha affermato Furlan. “Con l’accordo raggiunto sulle modifiche alla riforma della Legge Fornero noi abbiamo dimostrato che non è così e che, anzi, l’incontro e la solidarietà intergenerazionale è possibile ed è fondamentale per permettere al paese di tornare a parlare di crescita e di sviluppo. Noi siamo riusciti a sfatare un sentimento diffuso che per dare qualcosa a qualcuno bisogna massacrare qualcun altro”, ha aggiunto.

Ed inoltre:”Noi abbiamo fatto un accordo che invece dà qualcosa ai giovani e qualcosa anche agli anziani. Aiutare i pensionati ed i giovani allo stesso tempo è un messaggio positivo che andrebbe rilanciato anche dagli opinionisti. Non dimentichiamo che previdenza e lavoro sono parenti stretti e vanno sempre di pari passo. Ecco perché serve un dialogo costruttivo tra le istituzioni, la politica e le parti sociali”.