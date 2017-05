Riforma pensioni, oggi 31 maggio 2017: Ape, pensioni anticipate, precoci, pensioni complementari, Inps

Riforma pensioni, le ultime novità ad oggi 31 maggio 2017. Le ultime news sul fronte pensioni anticipate ed anticipo pensionistico vengono rilasciate da Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, interviene sulle misure per il pensionamento anticipato, a margine del Forum Agenti alla Fiera di Roma. “L’unico posto dove ‘volerà’ l’Ape è su banche e assicurazioni. Sono convinto che se dobbiamo dare un aiuto a banche e assicurazioni in altro modo va bene, ma sulle spalle dei futuri pensionati è impossibile. Fra l’altro, sono convinto che non risolverà il problema della crisi italiana”, sottolinea Cavallaro.

“La nostra – sottolinea – è una posizione critica, in quanto è uno strumento che non risolve i problemi dei lavoratori, anzi li aggrava, mentre aiuta le assicurazioni e le banche”.”Noi chiediamo una revisione totale delle norme sulle pensioni, partendo però dalla riforma Dini, perché è da lì che si deve incominciare a incidere per fare una riforma vera”, conclude.

Pensioni e previdenza complementare, le news di Francesco Cavallaro.

Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal ha promesso forte sostegno della confederazione alle iniziative di Federagenti Cisal sul fronte previdenziale, fiscale e normativo. Diverse le priorità della categoria da indicare al governo: “A partire dalle pensioni, per fare un esempio, a partire dalle agevolazioni fiscali. Ecco, è una categoria che va vista con un occhio di riguardo perché alla fine sono datori di lavoro di sé stessi e che producono pure posti di lavoro”.

Sul fronte della previdenza complementare Cavallaro sottolinea: “Io intanto sono convinto che bisogna fare una revisione, perché gli aspetti complementari devono per forza funzionare, cosa che fino ad oggi per gli agenti di commercio non hanno funzionato, anzi sono stati penalizzati. Non dobbiamo dimenticare che se un agente di commercio non arriva agli anni minimi di pensione tutti i contributi che ha versato li perde e questo non è ammissibile”.

Pensioni anticipate ed Ape, le news di Cavallaro.

Sulle pensioni anticipate, in particolare sulle misure relative al pensionamento anticipato elaborate dal governo Cavallaro dichiara: “La posizione della Cisal sull’Ape è che non è una riforma che può risolvere le problematiche dei pensionati, anzi, li aggrava perché questa è una cortesia che in questo momento il Governo sta facendo alle banche e alle assicurazioni. Io sono convinto che le cortesie vadano fatte se devono essere fatte, però non a scapito dei lavoratori e dei pensionati. Quindi è un ulteriore riforma che non servirà a niente all’Italia”.

Pensioni, tutte le detrazioni fiscali per il 2017

Sul fronte pensioni, secondo quanto riportato anche dall’agenzia Adnkronos, crescono le detrazioni Irpef spettanti ai pensionati rispetto al 2016 nella dichiarazione dei redditi e non dipendono dall’età. Entro il limite reddituale di 8mila euro le detrazioni salgono a 1880 euro e non possono essere inferiori a 713 euro;se il reddito è da oltre 8mila a 15mila euro la detrazione spetta per 1297, aumentata del prodotto tra 583 e l’importo corrispondente del rapporto tra 15mila, meno il reddito complessivo, e 7mila euro; se è da oltre 15mila a 55mila la detrazione sarà di 1297 per l’importo corrispondente al rapporto tra 55mila, meno il reddito complessivo, e 40mila euro. I pensionati con un reddito superiore ai 55mila euro lordi annui non possono beneficiare di alcuna detrazione. Per effetto delle nuove disposizioni le detrazioni non si distinguono più a seconda che l’età sia inferiore o superiore ai 75 anni. La no tax area, invece, è pari a circa 8125 euro.

Riforma pensioni, precoci, quota 41: le ultime news ad oggi.

Le ultime novità sul fronte pensioni, vedono in primo piano le rivendicazioni dei lavoratori precoci, che nel fine settimana in alcune piazze italiane hanno raccolto le firme a sostegno della petizione per rilanciare la proposta riforma di Cesare Damiano sul pensionamento anticipato. La proposta in questione prevedeva la quota 41 per tutti e la possibilità di accedere alla pensione già a 62 anni, a fronte di una penalizzazione. L’adesione online sulla piattaforma di Change.org proseguirà fino alla fine del mese di giugno. In seguito sarà possibile aderire in forma cartacea.

Pensioni, le stime del World Economic Forum.

Le stime prodotte dal World Economic Forum evidenzia un dato preoccupante per il sistema di pensioni sia in Italia che in tutto il mondo industrializzato dove “l’aspettativa di vita aumenta e i sistemi pensionistici fanno fatica a starle dietro alla stessa velocità”. Si legge nelle conclusioni del WEF che sottolinea anche che nel 2050 il gap pensionati/sistema pensionistico sarà massimo. A livello di ogni singolo sistema pensionistico, quindi anche l’Italia, il buco-medio calcolato a persona è di 300mila dollari.

Le stime dell’organizzazione si basano su un assegno pensionistico pari al 70% dell’ultima retribuzione. In quest’ottica i sei più grandi sistemi pensionistici del mondo (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Olanda, Canada e Australia) registreranno un gap di 224mila miliardi, mentre il resto riguarderà sostanzialmente Cina e India. Questa prospettiva dovrebbe determinare, quindi, un buco pari a 300mila dollari a persona nel 2050, tutto a carico degli Stati, dei dipendenti e dei datori di lavoro. Secondo lo studio, nel 2066 un quarto della popolazione sarà over 65: necessario perciò lavorare più a lungo, ma soprattutto facilitare il risparmio previdenziale.

Fondi pensione, le ultime news da Assofondipensione.

Le ultime news sulle pensioni, in particolare sui fondi pensione vengono dalla commissione Bilancio della Camera, che ha approvato un emendamento al decreto legge di correzione dei conti pubblici che esclude le forme di previdenza complementare dal bail in, il salvataggio interno a carico di azionisti, correntisti e obbligazionisti. Il testo, nello specifico, fissa un paletto: ”Non sono ammesse azioni di creditori del depositario, del sub depositario o nell’interesse degli stessi” sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare, ”depositati a qualsiasi titolo presso un depositario”.

Il presidente di Assofondipensione, Giovanni Maggi, esprime soddisfazione per l’emendamento, nel quale si escludono dal bail-in i fondi pensione: “Sono stati accolti i molteplici solleciti, anche tecnici, pervenuti dalla nostra Associazione al Legislatore. La tutela del risparmio previdenziale è e deve rimanere inviolabile”. Assofondipensione è l’Associazione che rappresenta 32 fondi pensione di categoria a cui aderiscono oltre due milioni di iscritti.

In relazione all’emendamento alla manovra-bis approvato dalla Commissione Bilancio che esclude i fondi pensione dal bail-in, il presidente di Assoprevidenza, Sergio Corbello, precisa: “L’emendamento di oggi pomeriggio rappresenta un primo passo importante cui dovrebbe necessariamente seguire l’esclusione dal bail-in anche delle casse sanitarie e delle fondazioni bancarie”.

Pensioni, gli ultimi dati Inps ad oggi 31 maggio 2017.

Le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici in vigore al 1° gennaio di quest’anno sono 2.843.256 per un importo complessivo annuo di 67.577,3 milioni di euro e un importo medio mensile pari a 1.828,27 euro. Rispetto all’anno precedente, si registra un incremento dello 0,8% nel numero delle pensioni (erano 2.819.751 nel 2016) e degli importi annui in pagamento ad inizio anno, cresciuti dell’1,9% rispetto ai 66.309,8 milioni del 2016. Lo rende noto l’Osservatorio Inps.

Dall’analisi delle ripartizioni per singola Cassa, calcola ancora l’Inps, emerge che il 59,2% dei trattamenti pensionistici (1.682.284) è erogato dalla Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti Statali (CTPS), seguita dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) con il 37,6% (1.070.414), mentre le altre casse si dividono il rimanente 3,2% del totale. Nel corso del 2016 sono state liquidate complessivamente 114.833 pensioni, con un decremento del 4,1% rispetto all’anno precedente (119.778), per un importo complessivo di 3.013 milioni di euro e importi medi mensili pari a 2.018,33 euro (in aumento dell’1,1% rispetto al 2015, quando l’importo medio mensile era pari a 1.997,45 euro).

Pensioni, gli ultimi dati Inps ad oggi 31 maggio 2017.

Per quanto riguarda i lavoratori Ex Enpals l’Inps registra come le pensioni in vigore al 1° gennaio 2017 sono 57.008, di cui 54.750 (il 96% del totale) a carico della gestione dei lavoratori dello spettacolo e 2.258 (il 4%) a carico del fondo degli sportivi professionisti, per un importo complessivo annuo pari a 924 milioni di euro, di cui il 94% (868,6 milioni) erogato dalla gestione lavoratori dello spettacolo e il 6% (55,4 milioni) dal fondo sportivi professionisti. Rispetto all’anno precedente, dice ancora l’Istat, si osserva nel complesso un decremento del numero delle pensioni e degli importi annui in pagamento ad inizio anno, con però una netta differenziazione per gestione. Infatti, mentre per i lavoratori dello spettacolo il numero delle prestazioni e l’importo complessivo annuo sono diminuiti rispettivamente dell’1,3% e dello 0,9%, per gli sportivi professionisti l’andamento è opposto, con un incremento del 5,4% del numero di pensioni e del 7,2% dell’importo complessivo annuo in pagamento.