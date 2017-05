Riforma pensioni, oggi 31 maggio 2017. Landini (Fiom) a DiMartedì

Pensioni ed anticipo pensionistico. Il punto di Landini. Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, intervenuto nella trasmissione DiMartedì ha affrontato il tema delle pensioni e delle riforme del sistema previdenziale. Il sindacalista ritiene che l’Ape sia una misura “sbagliata”, in quanto si dovrebbero attuare delle vere e proprie modifiche del sistema previdenziale, volte all’abbassamento dell’età pensionabile.

Pensioni e riforme del sistema previdenziale. Per Landini la parola d’ordine è flessibilità.

Il segretario della Fiom ritiene che il sistema pensionistico debba essere reso più flessibile e che le regole vadano adattate a seconda del lavoro che si svolge. In più dovrebbero essere riparate le “ingiustizie” sulle pensioni che sono state commesse nel passato. Landini sostiene la partecipazione della Fiom alla manifestazione del 17 giugno della Cgil, per avere attenzione sul tema delle pensioni in essere e quelle future, con un riferimento in particolare alle pensioni dei giovani. Per Landini un sistema puramente contributivo non darà un futuro previdenziale ai giovani.

Già in passato Landini aveva espresso questa considerazione. Intervenendo a un’assemblea nello stabilimento Leonardo Finmeccanica di Grottaglie, aveva affermato: “Questa idea di un sistema puramente contributivo è una cavolata perché alla fine della carriera ti ritrovi con una pensione pubblica che non ti permette di vivere e questo è inaccettabile. Siamo in un Paese in cui si ha l’età pensionabile più alta d’Europa. Non solo si chiede al lavoratore di lavorare per più anni e per più ore, ma si chiede di lavorare di più dentro l’ora di lavoro che si fa per aumentare la prestazione”.