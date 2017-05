Stefano De Martino ed Emma Marrone di nuovo insieme? Le news ad oggi 31 maggio 2017

Stefano De Martino ed Emma Marrone ultime news. Nel programma pomeridiano di canale 5 condotto da Barbara D’urso Pomeriggio 5 si è vociferato, cosa di cui già si sta parlando sul web negli ultimi giorni, di un possibile riavvicinamento tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Durante l’ultima puntata del programma uno dei fotografi ospite della trasmissione ha parlato di una coppia “molto sociale e molto talent”. Manca soltanto una foto definitiva, – ha detto il paparazzo – che poi è la prova inequivocabile, il bacio.

Stefano De Martino ed Emma Marrone di nuovo insieme?

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha parlato di uno scoop dell’estate, facendo i nomi di Stefano Ed Emma, ed esclamando: “Non mi dire che Emma Marrone e Stefano De Martino si stanno riavvicinando?”. La D’Urso ha lasciato cadere lì l’argomento. Durante quest’edizione di Amici i due ex fidanzati hanno avuto modo di lavorare insieme, dichiarando però di essere solo amici. Per ora non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma vi terremo aggiornati sulle ultime news in merito a quello che si preannuncia essere lo scoop dell’estate.