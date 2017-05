Tagli capelli corti e rasati: le ultime tendenze delle stars per l'estate 2017!

Tagli capelli corti e rasati estate 2017. Le tendenze tagli di capelli per l’estate 2017 vedono in primo piano i tagli di capelli cortissimi, in particolare i tagli rasati. Questa è l’ultima moda che abbiamo visto agli eventi della primavera estate 2017, al Met Gala 2017, agli Mtv Awards, ma anche a Cannes 2017 le bellissime delle spettacolo hanno sfoggiato tagli di capelli capelli cortissimi, oltre i tagli bob ed i tradizionali lunghi.

Tagli di capelli cortissimi e rasati: il look di Arisa a Domenica Live.

Tra le cantanti italiane anche Arisa non ha saputo resistere ai tagli di capelli rasati. La bella cantante è stata ospite di Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di ‘Domenica Live’, dove si è presentata con un nuovo look che non è passato per niente inosservato. Ha sfoggiato un taglio di capelli cortissimo, color biondo platino.”Il nuovo look l’ho deciso due giorni fa. Per la gioia di mio padre e mia madre che non vogliono che mi rasi i capelli ma io lo faccio sempre. Loro pensano che così sono poco femminile. D’estate, i capelli lunghi non li sopporto!”, ha spiegato.

Arisa, ultime news a Domenica Live.

Arisa ha poi ripercorso i suoi primi anni a Milano, quando il successo non era ancora arrivato:”Per mantenermi, lavoravo in un locale, lavavo i bicchieri, facevo la cameriera, ballavo sul bancone, ero multitasking… Vivevo con mio cugino che pensava facessi un lavoro scandaloso. Così, sono andata a vivere con una vedova che lucidava una pistola… Ma non lo diciamo, ragazzi! Quella mi viene a cercare! I primi tempi a Milano sono stati particolari… Ho fatto anche la parrucchiera e l’estetista. So fare le unghie. A parte le mie!”, ha raccontato.