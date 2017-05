Tagli di capelli estate 2017: il mullet e il bang bang protagonisti, ecco cosa sono

Tagli di capelli estate 2017: il mullet e il bang bang. L’estate è alle porte e tra i tagli di capelli a far parlare di se sarà sicuramente il taglio di capelli mullet, il famoso e storico taglio di capelli anni 80, scalato in testa che scende lungo e sfilato sulle spalle. Per chi si orienterà su tagli di capelli medi e corti protagonista sarà lo stile Bang Bang; una lunghezza sufficientemente corta che fa intravedere la grazia delle spalle e la frangia è tagliata al centro per ottenere un effetto naturalmente scomposto. Nei tagli di capelli medi, invece, le scalature saranno il grande ritorno del momento. Ciò significa che le lunghezze saranno all’ altezza della spalla o leggermente sopra, troveremo delle frange, a volte anche molto corte e grafiche che possono essere il punto focale di un taglio di capelli molto destrutturato. Il taglio di capelli lungo, d’ispirazione anni ’70, manterrà una struttura più piena e le scalature saranno meno presenti.

Tendenze capelli estate 2017: i colori di tendenza.

Per quanto riguarda i colori saranno protagoniste le tonalità del rame chiaro con delle tonalità pastello che sfoceranno in biondi dalle tonalità sempre fredde ma più tendenti al naturale. I castani saranno molto profondi ma non saranno mai piatti: al loro interno avranno sempre dei riflessi che passeranno dal viola al rosso rubino.