Uomini e Donne, le ultime news: il viaggio di Rosa e Pietro e le ultime indiscrezioni su Luca e Soleil

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il viaggio di Rosa e Pietro. Con la scelta di Rosa Perrotta si è conclusa questa stagione di Uomini e Donne. La ex tronista ha scelto Pietro Tartaglione. La coppia si dimostra davvero affiatata, a quanto viene mostrato da foto postate sui social network. I due ragazzi hanno fatto un viaggio, destinazione Otranto. Le immagini della loro breve dovrebbero essere mandate in onda nella puntata di oggi. A confermarlo è un post su Instagram di Rosa, che tagga Pietro e con gli hashtag fa evidenti riferimenti a Uomini e Donne: “Aspettando con ansia le 14.45”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, l’ultima coppia formata prima della pausa estiva, sono stati, quindi, nel Salento, trascorrendo giornate al mare e tra le vie di Otranto. Le dediche social di Pietro non lasciano dubbi, durante il viaggio, infatti, l’ex corteggiatore ha commentato uno scatto con Rosa con queste parole: “La loro intesa era diversa, spregiudicata, totale e improvvisa. Qualcosa di molto bello.”

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Luce e Soleil, prossimi protagonisti a Temptatio Island.

Altre indiscrezioni che ci giungono dal sito Lanostratv.it sulla coppia di Luca Onestini e Soleil Sorge. A quanto pare, i due potrebbe essere protagonisti nella prossima edizione di ‘Temptation Island’. Anche tra Luca e Soleil le cose non potrebbero andar meglio. L’ex corteggiatrice, ha condiviso una foto avvinghiata al suo Luca, con scritto: “Perdersi in te..ogni giorno sempre più”.