4 Ristoranti, Alessandro Borghese torna su Sky Uno da stasera, 1° giugno 2017

4 Ristoranti, al via per una nuova edizione estiva. 4 Ristoranti, il programma di Alessandro Borghese, sta per tornare in tv per una nuova edizione estiva: da stasera 1° giugno, infatti, il programma verrà trasmesso tutti i giovedì su Sky Uno. 4 Ristoranti ha alle spalle tre edizioni di successo in cui sono stati coinvolti 136 ristoranti e 544 ristoratori, percorrendo più di 20.000 Km. Il programma dei record che, nel corso dell’ultima edizione, ha confermato il suo successo anche in termini di ascolto superando il milione di spettatori medi a puntata nei sette giorni (+30% rispetto alla scorsa stagione), torna da giovedì 1° giugno alle ore 21.15 su Sky Uno HD con 8 nuovi appassionanti episodi. Insieme a chef Borghese i telespettatori andranno alla scoperta delle più famose località di vacanza in Italia e all’estero: dalla Versilia alla Sicilia, passando per la Calabria, per poi fare tappa anche in Spagna ed in altre bellissime località turistiche.

Il meccanismo del programma non cambia. Quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. In ogni puntata variano i ristoranti protagonisti e la categoria che caratterizza la gara: si spazierà tra tradizione ed innovazione, tra trattorie tipiche e locali di “tendenza”, per un viaggio divertente e avvincente lungo tutta la Penisola e non solo.

4 Ristoranti, le novità.

Quest’edizione presenta una grande novità. Durante la messa in onda infatti i clienti Sky potranno scoprire, tramite il tasto verde del telecomando, una rinnovata applicazione interattiva. Oltre a trovare tutte le informazioni relative alla puntata e le indicazioni per scoprire dove trovare i ristoranti in gara, è possibile rispondere ad un quiz sul tema della puntata del giorno: gli utenti dovranno dimostrare le loro conoscenze di cucina regionale e scoprire, così, in un video esclusivo di Alessandro Borghese, la risposta esatta e qualche aneddoto curioso. Inoltre, per tutti i clienti Extra, sarà possibile partecipare al concorso per aggiudicarsi una cena per 2 persone proprio in uno dei ristoranti vincitori di puntata.

Tutti i contenuti, le news, le anticipazioni, le schede dei vari ristoranti e video esclusivi di ogni puntata saranno inoltre disponibili sul sito ufficiale Skyuno.it/4ristoranti grazie ad uno speciale ricco e sempre aggiornato, anche su mobile, per non perdersi neanche un momento del programma.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky Uno realizzata da DRY Media. Scritto da Nicola Lorusso, Francesca Capua e Alessandro Borghese. La regia è di Gianni Monfredini.

4 Ristoranti, si parte dalla Calabria.

Il primo episodio è ambientato in Calabria: nella terra dei peperoncini e della ’nduja chef Borghese andrà alla ricerca del migliore ristorante “piccante” della regione. In una sfida davvero “hot” si affronteranno: Le ricchezze del mare (Squillace, Catanzaro), L’Aragonese (Le Castella, Crotone), Agriturismo Petrara (Simeri Crichi, Catanzaro) e Ristorante da Aquino (Cropani Marina, Catanzaro). Nelle puntate successive si viaggerà da nord a sud alla ricerca della miglior cascina fuori porta di Milano, al miglior ristorante di cucina a chilometro zero della Sicilia e si farà tappa anche nella Penisola Iberica, a Barcellona, alla ricerca del ristorante italiano più innovativo della città.

Prima della cena vera e propria Chef Borghese si dedica anche ad una minuziosa ispezione del ristorante, passando in rassegna tutti gli angoli del locale, dalle cantine agli orti, passando per le sale di degustazione e le dispense. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di Chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata.

Per tutti i ristoranti che hanno partecipato al programma – dalla prima edizione ad oggi – è arrivato anche il “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno. Una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi, che hanno avuto un incremento considerevole della clientela dopo il passaggio tv.

Le ricchezze del mare (Squillace, Catanzaro)

Caterina, calabrese doc, è la titolare e la cuoca de Le ricchezze del mare. Il marito Maurizio ha lavorato per anni in un’azienda di baccalà e di conseguenza lei ha imparato a cucinarlo in tutti i modi, mettendolo addirittura anche nel profiterole. Il menù è piccante e anche il baccalà è alla diavola. Il ristorante, secondo Caterina, è apprezzatissimo: “vengono coi pullman da tutta la Calabria per mangiare qui” e “i piatti tornano sempre vuoti”. Il ristorante segue il gusto personale di Caterina, in ogni dettaglio. La struttura è un ex frantoio con i muri a pietra viva, arredato con oggetti riciclati di cui Caterina ed il marito vanno molto orgogliosi. Il peperoncino è presente anche negli arredi.

L’Aragonese (Le Castella, Crotone)

Veronica è la tenace proprietaria del ristorante L’Aragonese di Le Castella. E’ la mente e il braccio del locale e si divide tra sala e cucina. E’ una donna decisa e piccante al punto giusto. I suoi punti di forza sono la testardaggine, la serietà e la bravura che ci mette nel suo lavoro. Non ha paura della competizione «Siamo semplici, ma non temiamo nessuno». Mamma Teresa ha un orto nel quale cresce il peperoncino che utilizza nella sua cucina, che viene utilizzato per aromatizzare l’olio e come ingrediente di numerose pietanze. Il ristorante si trova a due passi dal mare e dal castello aragonese di Le Castella. Durante il periodo estivo, quando i coperti si raddoppiano con l’esterno, il ristorante è frequentatissimo dai turisti “Facciamo fino a 300 coperti e serviamo tutti, questo mi rende molto orgogliosa”. Durante l’inverno l’Aragonese viene frequentato sia da persone del luogo che dai turisti più attenti ai veri sapori del sud.

Agriturismo Petrara (Simeri Crichi, Catanzaro)

Antonio, un uomo colto, con uno charme da attore d’altri tempi, è il titolare dell’Agriturismo Petrara. Amante della sua terra, ha una missione: cambiare lo stereotipo della Calabria agli occhi dei suoi ospiti. Il menù del suo ristorante si fonda fortemente sulla tradizione calabrese ma è anche molto attento all’estetica del piatto. Crede fortemente nella cucina sana e biologica. Il ristorante è molto bello, country chic, colorato, e nasce dalla passione di Antonio e della compagna Antonella per l’arredamento e i pezzi di antiquariato. È un posto particolare, raffinato e curato. All’interno c’è l’orto, un giardino di erbe aromatiche e alberi da frutto.

Ristorante da Aquino (Cropani Marina, Catanzaro)

Orazio è «lo chef ragazzino prodigio» di Cropani Marina. Orazio crede nel piccante, ma anche nel non abusarne, utilizza principalmente due elementi piccanti nella sua cucina: la ‘nduia e la sardella pirottana. Il ristorante è quello di famiglia e Orazio, dopo aver fatto tanta esperienza in ristoranti stellati al nord è tornato nella sua trattoria per “innovarla”. Per ora ha iniziato a farlo all’interno, ma “Roma non è stata fatta un giorno”. Per Orazio è molto importante anche la presentazione visiva dei piatti. Elemento che salta subito agli occhi di chi entra è la gigantografia di Gualtiero Marchesi, idolo di Orazio.