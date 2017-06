Amici 2017 Ed. 16: le rivelazioni di Andreas Muller e la dolce dedica della fidanzata dopo la vittoria!

Amici 2017 Ed. 16, ultime news. Nella finale di Amici 2017 Ed. 16 Andreas Muller è riuscito a conquistare la vittoria finale, dopo aver fatto un percorso davvero insolito all’interno della scuola di ‘Amici’. Dopo i festeggiamenti dello scorso weekend, Andreas ha scritto un lungo messaggio sui social, pieno di riflessioni e ringraziamenti, nel quale si è detto ancora incredulo per aver conquistato il podio più alto.

“É difficilissimo per me dopo aver fatto Amici, essere uscito per infortunio, essere rientrato ad Amici, aver trascorso 3 mesi in casetta blu lontano dal mondo e aver vinto il programma riuscire a scrivere qualcosa che renda giustizia a tutto questo. É difficile riuscire a scrivere ogni emozione che il mio corpo prova e ha provato e ogni pensiero che viaggia nella mia testa in questo momento, ma ora più che mai mi sento di farlo perché sono immensamente grato di tutto quello che Amici mi ha lasciato”, ha scritto Andreas.

Amici 2017 Ed. 16: le rivelazioni di Andreas e la dedica della fidanzata dopo la vittoria!

“Da quando ho messo piede fuori da quello studio, da quando ho salutato tutti, non faccio altro che assentarmi nei miei pensieri e pensare alla finale, a quanto bella sia stata e a quante emozioni mi abbia regalato. Non riesco ancora a credere che io abbia vinto, non riesco a credere a quanto bello sia stato questo percorso e a quanto io sia soddisfatto in questo momento di me stesso”, ha poi aggiunto Andreas.

La fidanzata di Andreas, la ballerina Maria Elena Gasparini, dopo la vittoria del suo fidanzato, gli ha fatto una dedica speciale sui social:”Riabbracciare la persona che amo dopo tre mesi di distacco totale è indescrivibile. Essere stata sempre al tuo fianco rende la tua vittoria anche un po’ la mia. Sono FELICE per tutto, per averti nella mia vita, per amarti ed essere amata”.