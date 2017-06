Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime novità dal mondo delle carceri al 1º giugno 2017. Non ci sono ancora novità in tema di amnistia ed indulto Rita Bernardini ed i radicali proseguono la loro lotta per migliorare la situazione nelle carceri italiane, per renderle più umane. Nelle ultime ore si sta diffondendo la notizia di un nuovo sciopero della fame indetto dalla Bernardini. A darne notizia è la stessa ex deputata con un post sulla sua pagina Facebook: “Questa volta lo sciopero della fame che ho iniziato dalla mezzanotte di ieri ha ad oggetto non solo la situazione delle carceri e dell’esecuzione penale (sempre più illegali) ma anche il diritto alla salute di chi si cura con la cannabis terapeutica”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 1º giugno 2017. Il caso di Vincenzo Stranieri.

Uno sciopero della fame è stato indetto anche da Anna Stranieri, figlia di Vincenzo, uomo in carcere in regime di 41 bis dal 1984. L’uomo ha un tumore alla laringe e gravi problemi psichiatrici, ma il tribunale de L’Aquila ha respinto la richiesta di scarcerazione effettuata a causa del tumore che affligge il detenuto. Stranieri fu arrestato nel 1984 in quanto fece parte del sequestro della maestra Annamaria Fusco. Anche Rita Bernardini ha fatto presente che il regime di detenzione a cui è sottoposto Vincenzo Stranieri non è compatibile con le sue condizioni di salute. Oggi Stranieri è stato operato e si trova nel carcere Opera di Milano in isolamento. Non può parlare e non può mangiare (si nutre solamente grazie ad un sondino direttamente collegato allo stomaco) e respira grazie alla tracheotomia.