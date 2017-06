Detto Fatto, al via la speciale edizione summer. Oggi, giovedì 1° giugno 2017, andrà in onda una nuova puntata di Detto Fatto con tanti tutorial interessanti. Caterina Balivo propone delle nuove puntate della trasmissione dal sapore estivo: si parla di moda mare, di ricette estive, di arredo dei balconi e tanto altro ancora.

Detto Fatto, le anticipazioni di oggi 1° giugno 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Detto Fatto oggi, 1° giugno 2017, assisteremo al Curvy top model 2017, un contest dedicato alla moda curvy che prenderà il via oggi. La vincitrice avrà un contratto di lavoro per un’azienda di moda. La madrina di questa iniziativa è Elisa D’Ospina, già tutor di successo che ha portato la moda curvy a Detto Fatto. Le ragazze saranno valutate da una giuria tecnica composta da Maura Soldati, Micaela Martinis e sarà capitanata da Enrico Silvestrin. Durante la finale faranno parte della giuria anche Francesco Zigliotto e Federico Moccia. Elisa D’Ospina ha parlato dell’iniziativa sui social: “Come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni l’1 e l’8 giugno porteremo su #Rai2 per la prima volta #MissTopModelCurvy. Dieci ragazze selezionate tra centinaia di richieste si sfideranno per vincere un vero e proprio contratto di lavoro. In giuria professionisti e amici capitanati da Caterina Balivo che ha sempre supportato la mia follia nel voler rompere gli schemi e far sì che anche il mondo televisivo sia un po’ per tutti e non solo per chi ha una fisicità snella. Vi aspettiamo tra una settimana per tifare la vostra preferita. Ps. la bellezza è aver potuto dare una possibilità a mamme, single, alte, meno alte, più o meno formose e senza limiti di età di mettersi in gioco. Sperando che sia solo l’inizio, noi ce la stiamo mettendo tutta”.