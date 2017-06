Flavio Insinna, le ultime news e dichiarazioni del conduttore ad oggi 1 giugno 2017!

Flavio Insinna si racconta a Cartabianca. Flavio Insinna è stato ospite della trasmissione di Raitre ‘Cartabianca‘. Nel faccia a faccia con la conduttrice Bianca Berlinguer, Insinna ha ribadito le sue scuse per le parole usate dietro le quinte ad ‘Affari Tuoi’, ma ha anche detto che contro di lui si è costruita una vera e propria campagna d’odio.”Questo è un Paese che non ti perdona il successo. Questo Paese non ti perdona il merito, il talento e la leggerezza”, ha affermato. “La violenza contro di me inizia dopo il successo in questo programma (Affari Tuoi, ndr). La violenza contro di me non ha precedenti”, ha aggiunto.

Flavio Insinna ribadisce le sue scuse al pubblico.

Insinna ha ribadito le sue scuse al pubblico:”Chiedo scusa, mi vergogno per il modo in cui mi sono espresso ad Affari Tuoi nei confronti della concorrente, ma la mia colpa è di avere troppa etica del lavoro, mi appassiono e a volte uso un linguaggio sbagliato, imparerò a dire le stesse cose sottovoce. Contro di me è stata imbastita una campagna d’odio, hanno usato un libro che ho scritto sulla morte di mio padre scrivendo ‘femminicidio’ in sovraimpressione mentre leggevano dei passi del libro”, ha spiegato Insinna.

Insinna ha poi smentito di voler entrare in politica, come invece sembra aver precedentemente annunciato. “Non entro in politica, ho già la mia politica, ho il mio impegno nel sociale, servo da fuori da fuori, da battitore libero, andando ad aiutare dove serve, dove ci sono gli oppressi, quelli senza soldi, quelli che io manco dovrei guardare”, ha detto.