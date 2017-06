Giancarlo Magalli annuncia che Adriana Volpe non farà più parte della trasmissione 'I Fatti Vostri'

Giancarlo Magalli e Adriana Volte, le ultime news. Giancarlo Magalli, durante un’intervista con il programma radiofonico ‘Casa M2o‘ condotto da Fabio De Vivo e Alberto Dandolo, annuncia che Adriana Volpe non farà parte del cast della prossima stagione de ‘I Fatti Vostri‘. Il presentatore Rai ha dichiarato: “Adriana Volpe forse la vedrete, ma non al mio fianco. Per ora io sono confermato a ‘I Fatti Vostri‘. Stiamo cercando di cambiare questo programma. Se la Volpe migrerà al sabato (nel programma ‘Mezzogiorno in famiglia’, ndr)? Basta che migri”, ha dichiarato Magalli.

Magalli parla anche di Marcello Cirillo e dei cambiamenti nel programma I Fatti Vostri.

Giancarlo Magalli ha poi parlato anche del recente litigio con Marcello Cirillo, altro volto storico della trasmissione di Raidue. “Marcello è un amico, lavoriamo insieme da 26 anni. Solo che, purtroppo, vive un momento di nervosismo perché anche lui, assieme ad altri, ha saputo che la prossima edizione vedrà dei cambiamenti e quindi non è più previsto. Ma se io dovessi litigare con tutti quelli che non ci saranno l’anno prossimo, passerei l’estate facendo questo”, ha spiegato.

Poi un ulteriore chiarimento: gli ‘allontanamenti’ in corso non sono in alcun modo frutto di una scelta dello stesso Magalli. “Io non voglio litigare con nessuno e tra l’altro non sono decisioni che ho preso io. Io non c’entro niente. Servo come parafulmine e qualcuno poi sfoga il nervosismo, lo ha già fatto Adriana Volpe e adesso anche Marcello, che poi si è arrabbiato. Lui sa benissimo che non sono decisioni che partono da me. Però il fatto di saperlo lo innervosisce, lui poi ha un bel caratterino e qualunque cosa lo rende spinoso. Qui tutti quelli che vengono allontanati cercano una spalla su cui incaz*arsi”, ha concluso