Ilary Blasi e Francesco Totti, ultime news ad oggi 1 giugno 2017. Il post su Instagram dopo le polemiche!

Ilary Blasi e Francesco Totti, le ultime news. Grande festa domenica 28 maggio 2017 allo Stadio Olimpico, nel giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti. Grande commozione ed emozione per gli spettatori, e per Francesco Totti, accompagnato nel suo giorno speciale dalla famiglia al completo, composta dalla moglie Ilary Blasi, ed i tre splendidi figli Isabel, Channel e Cristian. Ilary, in particolare, ha cercato di sostenere il marito durante l’ultimo giro del campo con abbracci e sorrisi, e con la sua silente presenza. In molti negli ultimi giorni hanno polemizzato sul fatto che la Blasi durante l’importante avvenimento non abbia pianto.

Il post su Instagram dopo le polemiche ed illazioni.

Dopo tali polemiche ed illazioni, i gestori della pagina ufficiale Instagram di Ilary Blasi si sono sentiti in dovere di replicare a tali affermazioni con un lungo post:”Non avremmo voluto fare un post del genere, ma come al solito ci ritroviamo a voler fare delle puntualizzazioni. In mezzo a miliardi di complimenti a Francesco ci sono stai anche commenti negativi su Ilary. ‘E perché non piange?’, ‘Ma lei non si è commossa proprio’, ‘Ha riso tutto il tempo’, ‘secondo me a lei non gliene frega niente’, ‘non vedeva l’ora che smettesse’. Questi sono alcuni dei commenti che abbiamo letto e volevamo dire la nostra al riguardo e a tutti voi.

Non vi è passato per la testa che forse Ilary non ha fatto vedere la sua commozione (ma se guardate bene alla fine ha ceduto anche lei) perché già per Francesco era un momento difficile? Se fosse crollata anche lei, probabilmente per Francesco sarebbe stato peggio. A volte, non ci si dovrebbe fermare a ciò che si vede. Ilary era lì, lacrime o non lacrime, e ogni volta che Francesco ha avuto bisogno di un po di forza, coraggio lei è sempre stata lì, pronta a stringerlo tra le sue braccia per farlo sentire ‘a casa’. Spesso i gesti sono più forti delle parole. Ovviamente, ci teniamo a dire che non siamo possessori della verità assoluta, abbiamo solo voluto dire la nostra, perché come ben sapete, le medaglie hanno sempre due facce. E per come abbiamo conosciuto Ilary ci sentivamo di fare tale precisazione”.