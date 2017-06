La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette di oggi 1 giugno 2017

La prova del cuoco di oggi 1 giugno 2017. Siamo ormai agli sgoccioli di questa Ed. de La prova del cuoco 2016/2017. Oggi 1 Giugno 2017 altro imperdibile appuntamento con una nuova puntata de La Prova del Cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici. La prova del cuoco è uno show culinario dove viene mostrata la preparazione di diverse ricette, nonché dati utili consigli e invitati cuochi e maestri di cucina. In attesa della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo che nella giornata di ieri ci è stata proposta la ricetta di Daniele Persegani delle ciabatte rustiche con pollo morbido e zucchine. I panini farciti con pollo e zucchine sono un’idea facile gustosa, proposti nella puntata di ieri a La prova del cuoco, da portare per una gita, magari al mare. Ultima ricetta ieri per Daniele Persegani dalle cucine de La prova del cuoco, ovviamente lo ritroveremo a settembre, l’11 settembre quando riprenderà La prova del cuoco con le nuove ricette.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 31 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri del La prova del Cuoco si da il via alla sfida dei cuochi. Il menù della squadra rossa prevedeva fiori di zucca alla caprese e crema di carciofi e crespelle gratinate con prosciutto di Norcia e mozzarella. La squadra verde rispondeva con tagliolini ai funghi con fonduta di formaggio di malga e trota salmonata alle erbe con insalata ricca. Giudice unico Antonio Martino tecnico della degustazione mediterranea. A vincere e portarsi in vantaggio è stata la squadra verde. Chi vincerà la sfida dei cuochi nella puntata di oggi de La prova del cuoco?