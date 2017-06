MotoGP Mugello 2017: orari, diretta tv e le ultime dichiarazioni di Valentino Rossi!

Motogp Mugello 2017, le ultime news. Tra poche ore prenderà il via il Motogp del Mugello 2017. La gara si terrà domenica 4 giugno 2017 sulle colline toscane del Mugello, uno dei circuiti più belli del mondo. Domani venerdì 2 giugno 2017 dalle 9.00 alle 9.40 ci saranno le prime prove libere. Dalle 13.10 alle 13.50 ci saranno le seconde prove libere, sabato ci saranno le terze prove libere e le qualifiche. Il weekend poi terminerà con la gara di domenica 4 giugno 2017 in programma per le 14.

Motogp Mugello 2017, le ultime news e le dirette tv.

Tutte le prove libere, la qualifica e la gara, saranno disponibili in streaming e diretta tv, su Sky, Sky Sport MotoGP HD (canale 208 della piattaforma satellitare) ma anche ‘in chiaro’ da TV8, canale di proprietà della piattaforma satellitare (sul canale 8 del Digitale Terrestre.

Motogp Mugello 2017, le ultime dichiarazioni di Valentino Rossi dopo l’infortunio.

A poche ore dall’inizio del Motogp del Mugello 2017, Valentino Rossi rilascia le prime dichiarazioni dopo l’infortunio:”Farò del mio meglio per essere in pista, domenica al Mugello”. Valentino Rossi torna a parlare dopo l’incidente di giovedì scorso per rassicurare sul suo stato di salute e garantire che “farà di tutto” per essere al GP d’Italia: “La mia condizione sta migliorando – fa sapere – Il dolore nell’addome e nel petto è ancora forte, ma la mia condizione migliora di giorno in giorno e questo mi rende ottimista. Il mio desiderio è quello di essere alla partenza del GP d’Italia e sto lavorando per recuperare il più presto possibile. Non sarà facile, ma ho ancora qualche giorno per continuare i trattamenti.

Giovedì dovrò fare il check-up medico per ottenere l’ok per andare in pista. Se tutto andrà bene, venerdì mi metterò in sella della mia YZR-M1 per capire veramente la mia condizione. Farò di tutto per essere in pista domenica, questo è sicuro”.

Un punto di vista confermato anche dal Team Director, Massimo Meregalli: “Purtroppo Valentino ha avuto un incidente in motocross la scorsa settimana, ma sta recuperando. Lui è veramente molto motivato a partecipare al suo Gran Premio, di pari passo con la sua condizione fisica che migliora di giorno in giorno”.

Motogp Mugello 2017, le dichiarazioni di Guido Meda.

“Ci eravamo lasciati dicendoci che doveva sottoporsi a nuovi controlli medici per accertare che fosse tutto a posto per gli organi interni e questo è stato confermato – spiega Guido Meda -Il limite vero riguarda la sua soglia del dolore. Ha i muscoli addominali indolenziti e quindi sta facendo dell’allenamento leggero. Dovrà sottoporsi giovedì all’esame della commissione medica federale, che rilascia il certificato di idoneità, ma questo sembra un pro forma. Venerdì mattina scoprirà in moto se questi dolori che ha gli daranno fastidio oppure no”.