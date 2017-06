Tagli di capelli estate 2017, i tagli di capelli cortissimi ed i caschetti. Tra i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017 ci sono senza dubbio i tagli di capelli corti e medi, ma anche gli haircut lunghi hanno il loro fascino e mantengono un posto sul trono, soprattutto se portati con le colorazioni di tendenza. Tra i tagli di capelli che stanno spopolando sulle passerelle c’è il pixie cut, un taglio corto e ancora più corto, quasi rasato, ai lati, per un look grintoso e sbarazzino. I tagli di capelli asimmetrici sono senza dubbio gli haircut must have, ma di gran voga sono anche i tagli di capelli a caschetto, ordinati e raffinati, così come sono di tendenza i tagli di capelli a scodella, una variante del caschetto per un look quasi maschile che crea molto fascino.

Tagli capelli lunghi e colorazioni: sono in arrivo i pearl hair!

Per quanto riguarda le colorazioni da abbinare ai nuovi tagli di capelli, sono molti i colori proposti dalla moda per questa estate 2017. Il castano, con le sue molteplici sfumature, è tra i toni più richiesti ed amati, ma di estrema tendenza sono anche i castani sfumati, miscelati, come come il color caramello, il golden brown ed il castano moka. I tagli di capelli corti ben si adattano anche a tinte quali il biondo platino e le tinte super colorate. Per chi ama i tagli di capelli lunghi, di estrema tendenza sono le colorazioni pearl hair: si tratta di sfumature pastello sui toni del rosa, del glicine, del verde e dell’azzurro su una base chiarissima. Le colorazioni pearl hair creano giochi di luce che creano un effetto raffinato, elegante ed intrigante.

