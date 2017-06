Pensioni e riforme. L’attuale situazione politica è stato lo spunto per Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, per una riflessione che comprende il mondo delle pensioni e del lavoro, soprattutto dei giovani. “Mi preoccupo di questa competizione a chi fa cadere prima il governo, perché il danno sarebbe per i lavoratori, pensionati e giovani. Dobbiamo fare di tutto per trovare una giusta soluzione. Bisogna che il governo continui nella sua opera, ma cercando di non avere ambiguità. Ci chiami e noi saremo pronti a discutere”, ha affermato a margine della presentazione della “Conferenza di meta’ mandato” della CES.

Barbagallo invita a “fare le cose di buon senso”. “Avevamo detto che era sbagliato estendere i voucher a tutti i settori produttivi e lo confermiamo. Noi siamo disponibili a confrontarci”, ha aggiunto, “ma adesso si e’ innescato un meccanismo che ci preoccupa moltissimo: la competizione a chi arriva prima alle nuove elezioni e a far cadere il governo”. “Se questo succedesse”, ha chiarito Barbagallo, ” sarebbe un grave danno per i lavoratori del pubblico impiego che devono definire i contratti, per i giovani che devono andare in pensione perché’ abbiamo la seconda fase previdenziale, per coloro che devono veder cambiati gli ammortizzatori sociali”.

Pensioni anticipate, Ape. Le ultime novità.

Marco Leonardi, professore di economia alla Università Statale di Milano e consigliere economico del Governo, ha chiarito in un’intervista a Radio Radicale alcuni dettagli sulle misure per le pensioni anticipate, Ape sociale e precoci, delle quali si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ad ore. Leonardi ha precisato che le domande d’accesso presentate dopo il 15 luglio verranno prese in considerazione nel caso vi siano ancora risorse disponibili. Le domande possono essere presentate all’Inps oppure utilizzando un patronato.

L’economista ha ricordato, inoltre, sempre in tema di pensioni anticipate, che la misura è di carattere sperimentale ed avrà validità fino al 2018. Su un eventuale proroga o trasformazione dell’Ape in un provvedimento di carattere strutturale, Leonardi è molto cauto. “Non sappiamo quando e come si farà prossima legge di stabilità, comunque anche non se si rendesse strutturale, la misura per i precoci è già strutturale”.

Riforma delle pensioni e flessibilità in uscita. Il punto di Leonardi.

Leonardi ha affermato che i nostro sistema è perfettamente in equilibrio dopo le riforme degli anni passati. Nel caso della riforma delle pensioni iniziata con la legge di bilancio 2017, la novità vera, sottolinea l’economista, è che lo Stato “ci mette dei soldi e viene incontro alle difficoltà che sono state proprie di quelle generazioni che sono state colpite dalla Legge Fornero”.

Un altro aspetto fondamentale per Leonardi è quello di garantire la flessibilità in uscitaa tutti, anche a quelli che non sono in particolare difficoltà, ma possono avere diversi motivi per volere andare in pensione anticipatamente,anche se non stringenti. In tal caso si può ricorrere all’Ape volontaria “che diventerà operativa tra qualche settimana”, per la quale l’accesso è consentito senza essere in possesso di particolari requisiti.

Pensioni, applicazione delle Convenzioni internazionali per la Certificazione unica 2017.

Con il messaggio n. 2239 del 31 maggio 2017, l’Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione della Certificazione unica 2017, con applicazione delle Convenzioni internazionali al fine di evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata per i residenti in Canada e Brasile e relativa tassazione preventiva per l’anno corrente. Nel messaggio si specifica che l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, ha reso disponibile, già a partire dal 28 febbraio 2017 , la Certificazione unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2016.

La Circolare n. 76 del 27/04/17 ha illustrato tutte le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2017.

In particolare, per i pensionati residenti all’estero è stata assicurata la possibilità anche di richiedere la Certificazione Unica, fornendo i propri dati anagrafici ed il numero di codice fiscale, ai numeri telefonici dedicati.