Riforma pensioni, oggi 1 giugno 2017: Ape, pensioni anticipate, precoci, quota 41, opzione donna

Riforma pensioni, le ultime news. Sul fronte fondi pensione, l’Adepp(Associazione degli Enti previdenziali privati e privatizzati) condivide l’intenzione manifestata dal sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta di “correggere quanto prima la Manovra-bis, che rischia di danneggiare le pensioni dei professionisti italiani”. Lo si legge in una nota, in cui si ricorda che “nell’ultimo testo del provvedimento (all’esame della Camera, ndr) sono state giustamente escluse da eventuali bail-in le somme depositate in banca dai Fondi pensione complementari, ma sono stati dimenticati gli Enti di previdenza obbligatoria”. Secondo il numero uno dell’Adepp Alberto Oliveti, “il risparmio previdenziale è frutto del lavoro dei professionisti e non può essere esposto a rischio. Corretto proteggere la previdenza complementare, sbagliato dimenticarsi di quella obbligatoria”, puntualizza. “Il diritto costituzionale alla pensione non può essere lasciato in balìa dei salvataggi bancari. Siamo fiduciosi – chiude – che la politica si mobiliti al più presto per garantire i professionisti, come hanno già fatto finora autorevoli esponenti delle Istituzioni“.

Pensioni, le precisazioni di Morena Piccinini dell’Inca.

Sul fronte pensioni e contributi figurativi “l’Inca annuncia ricorsi contro l’Inps che ribadisce ancora una volta che dal calcolo dell’anzianità contributiva, per coloro che risultano senza occupazione al 28 dicembre 2011, sono esclusi la contribuzione volontaria, l’accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa”. E’ quanto si legge nell’ultimo numero della rivista del patronato, ‘Esperienze’.”Una decisione -spiega Morena Piccinini, presidente dell’Inca- giudicata grave e arbitraria per Inca Cgil, che ha promesso di avviare ricorsi amministrativi e, se necessari, anche legali. La posizione di Inps non ha alcun supporto legislativo e non è neppure coerente con le intenzioni del legislatore che, al momento della stesura della norma, voleva ridurre le penalizzazioni di quanti, soprattutto donne, sarebbero rimasti intrappolati, senza la deroga, dall’innalzamento brusco dei requisiti introdotti con la riforma della legge Monti-Fornero”.

L’Inps avverte, “stabilisce che solo per loro vale la regola di escludere dal computo dell’anzianità contributiva i versamenti volontari, figurativi per servizio militare, maternità fuori dal rapporto di lavoro, disoccupazione indennizzata, mobilità, nonché i periodi di riscatto per il conseguimento del titolo di studio”. “Così facendo -ribadisce Piccinini- crea una divisione illegittima e profondamente ingiusta tra chi era a quella data occupato e chi invece non lavorava. I più fortunati potranno valorizzare tutta la contribuzione anche figurativa, quelli, soprattutto donne, meno avvantaggiati rischiano di vedersi scippare sotto il naso il loro diritto, nonostante le espresse intenzioni del legislatore“.

Riforma Pensioni, precoci e quota 41: Walter Rizzetto annuncia l’incontro con la delegazione dei precoci.

Walter Rizzetto, vicepresidente della Commissione lavoro alla Camera, annuncia per il 12 giugno 2017 un incontro con il Comitato dei cosiddetti Quota 41 in materia di pensioni, che si terrà a Trieste in data lunedi 12 Giugno alle ore 10, 30. “L’evento – rimarca Rizzetto – ha l’obiettivo di aprire un tavolo di confronto con i rappresentanti delle categorie di soggetti ancora da salvaguardare per cogliere al meglio le loro esigenze ed approfondire le possibili misure di intervento. A riguardo, sebbene si tratti di situazioni perlopiù già note, ritengo necessario e utile un incontro diretto, anche considerando che, su tali temi, ci apprestiamo a preparare lavori degli ultimi mesi della legislatura”, conclude Rizzetto.

Flavia Kvesto, del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, annuncia che suddetto gruppo sara’ rappresentato dal Comitato Fvg, Emilia- Romagna e Veneto. “Al confronto potranno partecipare tutti coloro che lo desiderano e chiedono la modifica della Legge Fornero”, rimarca la Kvesto.

Pensioni anticipate ed Ape, le news di Marco Leonardi.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape Marco Leonardi ha spiegato i motivi del ritardo nell’emanazione di decreti attuativi dell’Ape, in particolare il fatto che bisognasse qualificare le platee, stabilire i termini delle domande e tutta una serie di dettagli di cui si è occupato il Governo. Leonardi ritiene l’Ape sociale uno strumento che elimina le iniquità create dal vecchio sistema delle salvaguardie, tenendo conto della possibilità che alcune persone abbiano bisogno di andare in pensione prima di aver maturato i requisiti di legge. Leonardi ha chiarito che l’Ape sociale è di tipo sperimentale, mentre quella per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci è di tipo strutturale. Entrambe hanno effetto retroattivo al 1° maggio, anche se la presentazione delle domande potrà avvenire entro il 15 luglio e la risposta dell’avvenuta accettazione si avrà entro il 10 ottobre.

Pensioni anticipate donne ed Opzione donna, le ultime news ad oggi 1 giugno 2017.

Sul fronte pensioni anticipate donne ed opzione donna, Orietta Armiliato del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social opzione, negli ultimi giorni, ha spiegato in modo esauriente in cosa consiste la nuova misura di pensionamento anticipato richiesto dal suddetto comitato, rimarcando che la nuova proposta ha poco a che vedere con Opzione Donna, e non prevede nessun ricalcolo contributivo dell’assegno pensionistico. L’Ape Donna andrebbe a ricalcare la formula Ape attualmente in vigore, basata sull’applicazione del calcolo pieno, ed una volta istruita e formalizzata la pratica il tutto viene gestito dall’INPS, Si percepirebbe, così, la pensione mensilmente già al netto dell’anticipo dell’importo che si sarà scelto di farsi anticipare ed in più, il tutto quanto sarebbe garantito da una assicurazione che coprirebbe la premorienza del contraente manlevando e facendo salvi gli eredi.

Pensioni, gli ultimi dati INPS ad oggi 31 maggio 2017.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Inos, le pensioni della Gestione dipendenti pubblici in vigore all’inizio di quest’anno sono 2.843.256, per un importo complessivo annuo di 67.577,3 milioni di euro e un importo medio mensile pari a 1.828,27 euro. Lo comunica l’Inps, aggiornando l’osservatorio statistico e aggiungendo che rispetto all’anno precedente, si registra un incremento dello 0,8% nel numero delle pensioni (erano 2.819.751 nel 2016) e degli importi annui in pagamento ad inizio anno, cresciuti dell’1,9% rispetto ai 66.309,8 milioni del 2016.

Pensioni dei parlamentari e vitalizi, le ultime news.

La riforma delle pensioni dei parlamentari comincerà in settimana l’esame in aula alla Camera. Sul Corriere della Sera Antonello Falomi, Presidente dell’Associazione degli ex parlamentari, ribadisce il suo dissenso sostenendo che “il testo che esce dalla commissione Affari costituzionali della Camera sui vitalizi e sulle pensioni dei parlamentari è un obbrobrio che sancisce il principio gravissimo che le norme per andare in pensione vigenti ad una certa epoca possono essere cambiate retroattivamente”. Secodno Falomi, in base al cosiddetto principio dei diritti acquisiti la legge risulterebbe “palesemente incostituzionale”.

Reversibilità e pensioni dei parlamentari, il post di Fiorella Mannoia contro la Gasparini.

Fiorella Mannoia ha scritto sulla sua pagina Facebook per commentare la proposta di riforma delle pensioni di reversibilità dei parlamentari di Daniela Gasparini, di cui vi abbiamo parlato negli ultimi giorni, e che ha suscitato molte polemiche. La deputata del Pd ha infatti chiesto che in determinate situazioni i familiari dei parlamentari possano ricevere una maggioranze dell’assegno di reversibilità per evitare che “finiscano a fare i giardinieri e le sguattere”. La Mannoia ha replicato:“Tanto vivete in un universo parallelo da non rendervi conto neanche di quello che dite, avete perso il contatto con la realtà. Signora lei è senza rispetto, in un Paese normale per queste parole chiederebbero le dimissioni, ma non si preoccupi, non accadrà. Magari i congiunti dei comuni mortali potranno venire a fare le ‘sguattere’ i ‘giardinieri’…. a casa sua”.

Riforma Pensioni, le news di Matteo Salvini.

Sul fronte riforma pensioni, richiama l’importanza di una riforma delle pensioni e spera di tornare presto al voto, e durante un’intervista all’interno della trasmissione tv DiMartedì condotta da Giovanni Floris ha spiegato che “esistono oltre sette milioni di persone che hanno versato contributi all’INPS per 5-10-15 anni e poi hanno smesso di lavorare e hanno perso tutto. Non hanno avuto indietro nemmeno una sola lira dei loro contributi versati. In un paese normale quello che hai dato ti torna indietro perchè sono soldi degli Italiani”.