Rai 2, le serie tv per l’estate 2017: le novità. Rai 2 per l’estate 2017 propone grandi novità per tutti gli appassionati di serie tv: sono tante, infatti, le nuove proposte. Vediamo insieme di cosa si tratta. Dal mese di giugno andrà in onda il remake di “MacGyver” in prima visione assoluta per l’Italia, la nuova stagione della serie “Non uccidere” e quella di “Elementary”, e da luglio i nuovi episodi di “Criminal Minds: Beyond Borders”, “Squadra speciale Cobra 11” e “Rosewood”.

Rai 2, la programmazione estiva per le serie tv.

Icona di un’epoca televisiva, la serie cult anni ’80 “MacGyver” torna a rivivere nella versione remake interpretata da Lucas Till nel ruolo dell’astuto agente che per oltre un decennio ha avuto il volto di Richard Dean Anderson. La prima puntata è in programma martedì 6 giugno, alle 21.30. Da lunedì 12 e mercoledì 14 giugno andrà in onda, in anteprima assoluta tv, la seconda stagione di “Non uccidere”, la serie crime realizzata a Torino, con Miriam Leone nei panni dell’ispettore Valerio Ferro, alle prese con storie di delitti avvenuti in famiglia o in comunità ristrette.

Per la seconda serata, la rete proporrà invece, a partire dal 23 giugno, la quinta stagione di “Elementary”, il sabato (22.45). A partire dal 2 luglio la domenica sarà dedicata ai nuovi casi della seconda stagione “Criminal minds: Beyond Borders”, in prima visione in chiaro, il giovedì agliepisodi inediti della stagione 22 di “Squadra speciale Cobra 11”, e il venerdì alla attesissima serie tv americana “Rosewood”, per la prima volta in chiaro in Italia. Tutte queste novità si aggiungeranno alla già ricca offerta di Rai2 che continuerà a mandare in onda nuovi episodi di “N.C.I.S – Los Angeles”, “N.C.I.S – New Orleans”, “Hawaii Five-0” e “The Blacklist”.