Tagli capelli cortissimi estate 2017: le tendenze capelli più glamour della nuova stagione!

Tagli capelli estate 2017, i trend e le tendenze più glamour. Tra i tagli di capelli di tendenza dell’estate 2017 ci sono i tagli di capelli cortissimi, quasi rasati, come il bellissimo cut sfoggiato di recente da Cara Delevingne. La bellissima modella ha mostrato il nuovo look poche settimane fa, una testa rasata colore argentato, che poi ha declinato nella colorazione biondo ghiaccio. Anche l’attrice Michelle Williams ha fatto di recente sfoggio di un taglio cortissimo colore biondo platino a Cannes 2017. Il biondo platino è uno dei colori di capelli di tendenza per i tagli cortissimi.

Tagli capelli e colorazioni di tendenza per l’estate 2017.

Tra le colorazioni di capelli di tendenza per l’estate 2017 proviamo in primo piano anche le sfumature pastello. I pixie cut, da quelli più corti a quelli vengono valorizzati ed esaltati da colori originali ed innovativi, come il platino, il rosa e turchese. Le schiariture di capelli ed i classici balayage e shatush si adattano meglio ai tagli di capelli medi, i bob in tutte le versioni, in particolare quelli dalle linee mosse, per effetto volume molto naturale.

