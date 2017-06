Tagli di capelli estate 2017: ecco tutti i tagli di capelli e i colori di tendenza per l'estate

Tagli di capelli estate 2017: tagli di capelli e tendenze per l’estate. I tagli di capelli per l’estate 2017 vuole capelli cortissimi, alla maschietto. I trend principali sono due. Il primo è la forma. Tra i tagli di capelli corti 2017 il più gettonato è senz’altro il pixie cut, detto anche doppio taglio. Il classico taglio di capelli alla maschietto con i lati rasati. Il secondo trend, quello da abbinare al taglio di capelli pixie, è il colore. Per il 2017 tutti i capelli, specialmente i tagli di capelli corti, saranno di tendenza solo se super colorati. Un esempio: un taglio di capelli corto asimmetrico con mini basetta e colore ombreggiato, micro lunghezze sparpagliate e volutamente casuali. Praticamente l’aggiornamento del caro vecchio pixie che alle lunghezze del capo mixa il rasato delle tempie e della nuca.

Tagli di capelli estate 2017: il taglio di capelli a scodella.

Il taglio di capelli corto “a scodella” sarà il taglio di capelli genderless di stagione che le passerelle hanno aggiornato e reso iper sensuale. Vediamo ora quali altri colori abbinare ai tagli di capelli corti. Sicuramente il biondo totale o platino estremo, privilegiare il mono tono e i colori chiarissimi. Altro taglio di capelli di tendenza sarà il carrè corto, da portare con il ciuffo portato lateralmente o con una bella frangia. Se una chioma è molto voluminosa, la sua lunghezza dovrà arrivare fino alle spalle. In questo caso si dovranno utilizzare dei foulard, cerchietti o fermagli colorati, perché le acconciature saranno un po’ difficili da realizzare.

