Tagli di capelli estate 2017: ecco tutti i trend del momento

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli corti e lunghi. Per l’estate 2017 la soluzione a un cambio look potrebbe essere un taglio di capelli corto che risulta essere sempre molto sensuale e femminile, in particolare il famoso pixie. Molto facile da portare e acconciare, inoltre è indicato su un corpo molto minuto, quindi va provato assolutamente. Come tonalità si può optare per il nero, il rosso o il biondo platino. Poi ci sono i tagli di capelli lunghi, adatti su ogni tipologia di volto, senza nessuna distinzione. Da sempre sono invidiati da tutte le donne, chi li porta può sempre realizzare acconciature diverse, come ad esempio un raccolto, la coda di cavallo o la treccia. Su una chioma lunga andranno anche realizzate le scalature, per donare un bel movimento e volume al tutto. Si possono realizzare anche dei giochi di luce, per far risaltare ancora di più una chioma di questo tipo.

Tendenza capelli estate 2017: le nuova tonalità.

Per quanto riguarda le nuove nuance sui capelli, sarà di tendenza la shine line hair color. Per chi non conoscesse questa tecnica nuovissima, si tratta di sfumare i capelli con colori molto vivaci, pastello e neon. L’effetto finale assomiglierà all’arcobaleno e saranno presenti il rosso, il blu, il verde, il viola e il rosa. Questa proposta è indicata per una donna che non ha mai paura di osare e vuole essere sempre al centro dell’attenzione. Tutte queste tendenze sono tutte da copiare, per avere un look irresistibile.